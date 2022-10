Dowódca WOT: Wojna na Ukrainie jest dla nas źródłem doświadczeń

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. Wiesław Kukuła w wywiadzie dla mediów omawiał perspektywy i plany rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej po pięciu latach od powstania formacji. Skomentował też wojnę na Ukrainie.

Wojna zmienia perspektywę

– Wojna u naszego wschodniego sąsiada, jest dla nas również źródłem doświadczeń, które możemy bezpośrednio implementować w nasz system. Możemy obserwować, uczyć się, nie walcząc zdobywać nowe doświadczenia, które można integrować z naszymi strukturami i zdolnościami – powiedział gen. Kukuła w rozmowie z portalem Niezależna.pl.

Generał jest zdania, że kluczowa nauka, jaka płynie z wojny na Ukrainie, to fakt, że "walczy tam całe państwo". Kukuła podkreślił, że "nie da się wyłączyć części umownie nazywanej siłami zbrojnymi". Jego zdaniem wojna angażuje wszystkie obszary państwa – ekonomię, przemysł, energetykę. Dodał, że siły zbrojne są na pierwszej linii.

Wyzwania dla WOT

Dowódca WOT zaznaczył, że formacja, która mu podlega, współpracuje ze strategicznymi instytucjami państwowymi, jak Lasy Państwowe, PKP, Poczta Polska itd. – Odpowiadamy za przygotowanie od strony wojskowej ich pracowników. Każdy ma tu swoją rolę do odegrania, ale wspólnym mianownikiem jest to, żeby każdy z Polaków, niezależnie od płci i wieku czy miejsca zamieszkania, posiadał choćby podstawowe kompetencje w zakresie walki, to zupełnie zmienia perspektywę zasobów obronnych państwa i myślenia o obronności – stwierdził.

Według Kukuły siły obrony terytorialnej odgrywają wielką rolę obecnie na Ukrainie, bo pozwalają państwu funkcjonować w warunkach wojny. Podkreślił, że u naszego wschodniego sąsiada powstały niedługo przed inwazją ze strony Rosji, a mimo to poradziły sobie. Generał postrzega rolę WOT jako łącznika między siłami zbrojnymi a społeczeństwem, które chroni te ostatnie przed skutkami wojny.

