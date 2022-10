Pieskow: Rosja ubolewa nad tym każdego dnia

Podczas codziennego spotkania z dziennikarzami Pieskow przekazał, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę (nazywaną przez polityków Kremla "specjalną operacją wojskową") żadna ze stron nie próbowała nawiązać dialogu na najwyższych szczeblach.

Rzecznik Kremla powiedział także, że Rosja „każdego dnia ubolewa nad tym, że zachodnie głowy państw – zarówno amerykańskie, jak i europejskie – codziennie prowadzą retorykę nuklearną. Uważamy to za zgubną i prowokacyjną praktykę. Rosja nie chce brać udziału w tych praktykach i nie będzie brała w nich udziału”.

Oświadczenie Pieskowa pojawiło się po pytaniu o wywiad prezydenta USA Joe Bidena dla CNN, w którym amerykański przywódca ostrzegał przed potencjalnymi katastrofalnymi „błędami” ze strony Rosji.

Biden ostrzega

Biden, który ostrzegł w zeszłym tygodniu, że ryzyko „nuklearnego Armagedonu” jest na najwyższym poziomie od 60 lat, powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej stacji, że nuklearne groźby z Rosji mogą skutkować katastrofalnymi „błędami” i „błędnymi obliczeniami”, które w efekcie doprowadzą do atomowej eskalacji. Mimo to, amerykański przywódca nie sądzi, że jego rosyjski odpowiednik posunie się do sięgnięcia po taktyczną broń atomową.

– Myślę, że mówienie o tym, że przywódca jednej z największych potęg jądrowych na świecie mówi, że może użyć taktycznej broni jądrowej na Ukrainie jest nieodpowiedzialne – powiedział Biden.

– Chodziło mi o to, że może to [nieodpowiedzialna retoryka - przyp. red.] doprowadzić do okropnych efektów. I nie dlatego, że ktokolwiek chce zmienić to [konflikt na Ukrainie - przyp. red.] w wojnę światową. Broni atomowej można użyć tylko raz. W rzeczywistości nie można bezkarnie mówić o użyciu taktycznej broni jądrowej, jakby to było racjonalne posunięcie – dodał prezydent USA.

