Zdumiewające słowa europoseł. "Przestać się gimnastykować, co będzie służyło gospodarczo społeczeństwom"

Na polskiej scenie politycznej rozgorzała debata, czy państwa Zachodu powinny uznać Federację Rosyjską za państwo wspierające terroryzm. Dyskusja medialna nasiliła się po tym, jak w poniedziałek rosyjska armia przeprowadziła ataki rakietowe na liczne cele na terytorium Ukrainy.

Rosjanie uderzyli na elektrownie, ciepłownie oraz inne elementy infrastruktury cywilnej. Rakiety spadły m.in. na Kijów, Lwów, Tarnopol, Żytomierz, Zaporoże i Charków. Według ukraińskich służb ratunkowych zginęło co najmniej 14 osób, a ponad 90 zostało rannych.

Zdumiewająca wypowiedź Fotygi

Kwestia ta była przedmiotem rozmowy z Anną Fotygą na antenie Radia WNET. Sekretarz generalna partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz była minister spraw zagranicznych została w pewnym momencie audycji zapytana przez prowadzącego Krzysztofa Skowrońskiego, co w praktyce zmieniłoby się w sytuacji Rosji, gdyby została uznana za państwo wspierające terroryzm.

Fotyga odpowiedziała, że nieco inaczej należałoby wówczas podejść do reżimu sankcyjnego. – Przestać się gimnastykować, co będzie służyło gospodarczo społeczeństwom, a co nie będzie służyło i co wolny świat przełknie, a co nie przełknie w postaci sankcji wobec Rosji. To oznacza znacznie poważniejsze podejście, niż do tej pory, chociaż rzeczywiście sankcje nakładane na Rosję są bezprecedensowe. Faktycznie mają coraz szerszy zasięg i długofalowo będą bardzo oddziaływały na potencjał rosyjski – powiedziała polityk, dodając, że "to wszystko za mało".

Dopytywana, czy jest jeszcze w ogóle pole na kolejne sankcje, odpowiedziała twierdząco. – Moglibyśmy długo rozmawiać o tym, czym jest limit cen na węglowodory sprowadzany z Rosji. Bo prościej byłoby po prostu przestać je sprowadzać – podała przykład Fotyga.

