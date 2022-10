Kaczyński: Sklepy Żabka być może zostaną odkupione. Jest komentarz sieci

Szef Prawa i Sprawiedliwości odwiedził Puławy w województwie lubelskim. Spotkał się z wyborcami w ramach akcji "Dobry Rząd Na Trudne Czasy". Objazd polityka po kraju potrwa do końca tego roku. Wydarzenie stanowi nie tylko możliwość rozmów z mieszkańcami poszczególnych miast i regionów Polski, ale także okazję do rozeznania się w sytuacji terenowych struktur partii.

W swoim środowym wystąpieniu Kaczyński stwierdził, iż w naszym kraju "coraz wyraźniej widać, że mamy już dzisiaj stan takiego starcia, które można porównać z tym z 1989 roku". – Z jednej strony stoimy my, czyli "Solidarność", partia wolności, niepodległości, a z drugiej strony stoi partia, która chce zlikwidować wolność, niepodległość, jednocześnie doprowadzić z czasem do takiej sytuacji, w której ogromna część społeczeństwa znalazłaby się w stanie po prostu ciężkiej opresji. Jeśli ktoś w to nie wierzy, to naprawdę to łatwo sprawdzić – mówił.

Państwo wykupi sklepy Żabka?

W Puławach Jarosław Kaczyński został zapytany między innymi o działalność Krajowej Grupy Spożywczej. Polityk zauważył, iż Grupa "nie jest dla Polski, generalnie rzecz biorąc, korzystna". – Nie mogę mówić w jednym wystąpieniu wszystkiego, ale wśród naszych zadań, które deklarowaliśmy, było takie: odbijanie najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zewnętrznego. W ogromnej mierze nam to się udało. I to w dalszym ciągu postępuje, choćby w tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych (...) zostaną w bardzo krótkim czasie odkupione. Od jednego z funduszy amerykańskich –powiedział prezes PiS.

Kaczyński zaznaczył, iż "ten sam fundusz jest właścicielem Żabki". – Wiecie państwo, co to jest Żabka? Te sklepy też być może zostaną odkupione – poinformował szef partii rządowej i podkreślił: "Idziemy w tym kierunku".

Komentarz sieci

Żabka to działająca w Polsce sieć handlowa, licząca – według oficjalnych danych – ponad 8 tys. placówek. Jej właścicielem jest fundusz CVC Capital Partners.

Stacja telewizyjna TVN24 poprosiła przedstawicieli sklepów o komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego. "Relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania" – podało biuro prasowe sieci Żabka.

