Dymisja Szymańskiego. Müller: Kilka miesięcy temu zgłaszał, że jest gotowy zrezygnować

W środę minister do spraw Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Konrad Szymański potwierdził, że rezygnuje z zajmowanego stanowiska. – Przez bardzo długi czas zabiegałem o to, by doprowadzić do deeskalacji różnych sporów w wielu sprawach, to się udawało przez siedem lat. Ale ten zasadniczy spór natrafia na różnego typu blokady. Zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. Nowe otwarcie, także personalne, być może temu pomoże – powiedział polityk na antenie stacji telewizyjnej Polsat News i dodał, że będzie kibicował swojemu następcy, "aby spór Polski z Unią Europejską w końcu został zażegnany".

– Pan Konrad Szymański kończy pełnienie funkcji ministra do spraw Unii Europejskiej na własną prośbę. Pełnił tę funkcję profesjonalnie i jestem mu za to bardzo wdzięczny – powiedział z kolei na antenie Programu 3. Polskiego Radia premier Mateusz Morawiecki.

"Ma prawo być zmęczony"

Teraz do odejścia polityka odniósł się rzecznik rządu. – Minister Szymański już kilka miesięcy temu zgłaszał, że jest gotowy do tego, żeby zrezygnować. Jak ktoś jest 7 lat na pewnym stanowisku, to ma prawo być zmęczony. Sam mówił, że nowe otwarcia mogą być szansą na odczarowanie schematu, który w tej chwili działa – wskazał Piotr Müller w Radiu Zet.

Pytano o to, czy dymisja Szymańskiego oddala czy przybliża nas do środków z Brukseli, rzecznik odparł: – Odpowiedź jest w Brukseli. To działania polityczne szefowej KE powodują, że te środki nie są teraz wypłacone

Müller zaprzeczył też, jakoby zamiana Szymańskiego na Szynkowskiego vel Sęka zapowiadała zaostrzenie kursu wobec Brukseli. – Nie należy tego upatrywać takimi kategoriami. Minister Szynkowski od lat odpowiadał za kwestie związane z relacjami z Niemcami. Jego wiedza o niemieckiej polityce będzie przydatna – odparł.

