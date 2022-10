Szef unijnej dyplomacji przyznaje się do błędu. "Nie wierzyliśmy USA"

10 października odbyła się Konferencja Ambasadorów UE. Przemówienie inauguracyjne wygłosił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Została ono opublikowane na oficjalnie stronie Unii.

– To nie jest moment, w którym zamierzamy wysłać kwiaty, mówiąc, że jacy jesteśmy piękni, jak dobrze pracujemy i że jesteśmy wielką rodzina. To chwila, aby porozmawiać o tym, czego nie robimy wystarczająco dobrze i dlaczego nie zawsze jestem zadowolony ze sposobu działania unijnych delegacji – rozpoczął Borrell.

Unijny decydent odniósł się do wojny w Ukrainie. Zaznaczył, że mimo ostrzeżeń Amerykanów Unia Europejska do końca nie wierzyła, że ta wojna nadejdzie. – Nie przewidzieliśmy, jak skutecznie Ukraina będzie się opierać. Po pierwsze, nie wierzyliśmy, że wojna się zbliża. Muszę przyznać, że tutaj, w Brukseli, Amerykanie mówili nam "zaatakują, zaatakują", a my nie chcieliśmy w to uwierzyć – powiedział Josep Borrell.

"Tony mówił, że to się stanie w weekend"

Polityk przywołał również rozmowę z Antonym Blinkenem, sekretarzem stanu USA, który mówił, że do wojny dojdzie i to w najbliższy weekend. – Bardzo dobrze pamiętam, kiedy Tony Blinken zadzwonił do mnie i powiedział "no cóż, to się stanie w ten weekend". I rzeczywiście, dwa dni później, o piątej rano, zaczęli bombardować Kijów – dodał Borrell.

Jak stwierdził, kiedy już rozpoczęła się wojna, nie sądzono, że Ukraina będzie się tak długo i zaciekle bronić. Zaznaczył, że to "na pewno dzięki naszemu wsparciu wojskowemu – bez tego byłoby to niemożliwe".

– Nie przewidzieliśmy też zdolności Putina do eskalacji, jeśli chodzi o masową mobilizację i otwarte zagrożenia nuklearne - stwierdził. Borrell powiedział, że każdy, a szczególnie Europejczycy, powinien przeczytać przemówienie Władimira Putina ogłaszającego nielegalną aneksję terytoriów Ukrainy, aby zrozumieć, "jaki jest właściwie powód tej wojny".

