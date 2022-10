"Tak to się zakończy". Schetyna ostrzega: Zły scenariusz dla opozycji

Były lider Platformy Obywatelskiej uważa, że samodzielny start partii opozycyjnych w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych da sukces Prawu i Sprawiedliwości. Schetyna apeluje zatem o współpracę i wypracowanie jednego formatu startu w wyborach. Może być to jedna wspólna lista bądź też dwie, jak chce tego prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jedno, zdaniem Schetyny, jest pewne - brak porozumienia miedzy partiami to "zły scenariusz dla opozycji".

Ile list opozycji?

Polityk PO w rozmowie na antenie Radia Wrocław przyznaje, że wśród polityków opozycji "jest coraz więcej takich wypowiedzi, które pokazują różnice i dystans do tego pomysłu", czyli jednej wspólnej listy. Schetyna wie, że jest to "trudny" temat i przywołuje negocjacje, które w czasach, gdy był szefem PO, prowadził z innymi partiami opozycyjnymi.

– Sam prowadząc rozmowy, czy budując Koalicję Europejską, czy pakt senacki, przechodziłem przez to i wiem, jak to jest bardzo trudne w wykonaniu – powiedział.

Schetyna zwraca jednak uwagę, że opozycja musi dojść przynajmniej do takiego konsensusu, który zakłada, że tworzące ją partie "nie walczą ze sobą", ale walczą "po to, żeby pokonać PiS".

– Czyli jest wspólny mianownik, który powoduje, że opozycja mówi jednym głosem w najważniejszych sprawach – konkluduje polityk.

Przestroga Schetyny

Co jeśli jednak liderzy opozycji nie porozumieją się w sprawie współpracy? Schetyna przestrzega przed takim scenariuszem i mówi, że brak współpracy skończy się czterema listami wyborczymi.

– Uważam, że powinno być porozumienie liderów ugrupowań opozycji demokratycznej. To oni powinni ustalić, czy lepsze jest pójście na jednej liście, czy też np. na dwóch. Bo jeżeli nie będzie takiego porozumienia, to grożą nam 4 listy. Tak to się zakończy. Uważam, że to jest zły scenariusz dla opozycji i przed takim scenariuszem przestrzegam. Konieczne porozumienie i ustalenie, w jakim wymiarze i w jakiej formie opozycja demokratyczna idzie do wyborów – powiedział Schetyna.

Czytaj też:

Atak na Most Krymski. Schetyna przedstawił ciekawą teorięCzytaj też:

Trzaskowski premierem przyszłego rządu? Schetyna odpowiada