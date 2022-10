Donald Tusk ostrzega swych zwolenników. Chodzi o najbliższe wybory

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Tusk przekonuje, że wierzy w zwycięstwo swojego obozu politycznego. Jednocześnie jednak lider PO nie ukrywa, że obawia się fałszerstw.

twitter

"Do wyborów został dokładnie rok. To od nas wszystkich zależy, na ile będą wolne i uczciwe. I czy je wygramy. A ja głęboko w nasze zwycięstwo wierzę" – napisał Tusk na Twitterze.

"I ja też w to wierzę. Zwycięstwo zależy od nas wszystkich" – dodała w komentarzu wicemarszałek SejmuMałgorzata Kidawa-Błońska.

"Nieuczciwe wybory"

To nie pierwszy raz, gdy politycy PO przestrzegają przed fałszerstwami wyborczymi. Niedawno Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdziła, że gdyby wybory w 2020 roku "były uczciwe", to wygrałby Rafał Trzaskowski. Media zwróciły szczególną uwagę na fakt, że dziennikarz TVN24 Radomir Wit "nawet się nie zająknął", kiedy usłyszał sugestię, iż w wyborach prezydenckich w 2020 roku doszło do fałszerstwa.

Również sam przewodniczący Platformy Obywatelskiej w przeszłości stawiał już podobnietezy publicznie. W sierpniu tego roku podczas jednego ze spotkań Donald Tusk stwierdził, że gdyby wybory prezydenckie w Polsce w 2020 roku "były uczciwe w sensie prawnym, to prezydentem zostałby Rafał Trzaskowski".

Szef PO został zapytany o legalność wyborów w 2020 roku, które pierwotnie miały odbyć się w maju, a ostatecznie zostały rozstrzygnięte dopiero w lipcu, przez jednego z wyborców.

Również Małgorzata Kidawa-Błońska w przeszłości wyrażała przekonanie, że PiS jest gotowe sfałszować wyniki wyborów. Dopytywana przez dziennikarzy o to, czy jest możliwe, by "PiS dosypał głosów do urn", odparła twierdząco. – Tak. Lub podanie innych wyników. Ta władza mnie nie zaskoczy – mówiła.

Zwracała też uwagę, że "pazerność PiS-u jest coraz większa". – Dlaczego obywatele nie mogą kontrolować wyborów? – pytała wicemarszałek Sejmu.

Czytaj też:

Rzecznik PO: W sto dni przywrócimy elementarny porządekCzytaj też:

"Tak to się zakończy". Schetyna ostrzega: Zły scenariusz dla opozycji