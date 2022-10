Burza po słowach Kaczyńskiego ws. Żabki. Obajtek zabrał głos

Uwagę mediów przykuł fragment wypowiedzi prezesa PiS ze spotkania "z wyborcami" w Puławach. Jarosław Kaczyński stwierdził, że sklepy Żabka być może zostaną odkupione. – Idziemy w tym kierunku – powiedział.

Żabka to działająca w Polsce sieć handlowa, licząca – według oficjalnych danych – ponad 8 tys. placówek. Jej właścicielem jest fundusz CVC Capital Partners.

Stacja telewizyjna TVN24 poprosiła przedstawicieli sklepów o komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego. "Relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania" – podało biuro prasowe sieci Żabka.

Jest komunikat Orlenu

Głos w sprawie zabrał m.in. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który w oficjalnym komunikacie zapewnił, że koncernnie jest zainteresowany przejęciem sieci sklepów.

– Nie prowadzimy prac nad przejęciem sieci Żabka – powiedział Obajtek dziennikarzom w Szczecinie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Krajowa Grupa Spożywcza

Wypowiedź Kaczyńskiego na temat Żabki była elementem odpowiedzi na pytanie o działalność Krajowej Grupy Spożywczej.

Polityk ocenił, że Grupa "nie jest dla Polski, generalnie rzecz biorąc, korzystna". – Nie mogę mówić w jednym wystąpieniu wszystkiego, ale wśród naszych zadań, które deklarowaliśmy, było takie: odbijanie najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zewnętrznego. W ogromnej mierze nam to się udało. I to w dalszym ciągu postępuje, choćby w tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych (...) zostaną w bardzo krótkim czasie odkupione. Od jednego z funduszy amerykańskich –powiedział prezes PiS.

