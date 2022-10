Roman Giertych ma teorię ws. udaru Tomasza Lisa. Chodzi o PiS

Były redaktor naczelny "Newsweeka" przeszedł udar. Tomasz Lis przebywa w szpitalu. O swojej kondycji Lis poinformował za pośrednictwem Twittera. "Miałem udar. Jestem na erce udarowej jednego z warszawskich szpitali. Podobno już żyję, choć w nocy nie było to takiej pewne. Co dalej zdecydują lekarze. Wszystkich pozdrawiam" – napisał. Do wpisu dołączył swoje zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

Kilka dni temu dziennikarz biegł w maratonie w Chicago w USA. Chwalił się poprzednimi swoimi wyczynami: "2010- Berlin, 2011–Tokio, 2011–Nowy Jork. 2014–Boston, 2015 udar, 2017–udar, 2019–udar, 2021–Londyn, 2022–Chicago" – wyliczał w mediach społecznościowych.

PiS odpowiada za udar?

Roman Giertych podzielił się swoją teorią ws. udaru słynnego dziennikarza. Mecenas zasugerował, że za zły stan zdrowia Lisa odpowiada... Prawo i Sprawiedliwość.

"Ataki organizowane przez PiS na aktywnie z nim walczących ludzi opozycji często nie udają się pod względem prawnym bo nie ma ku nim podstaw. Mogą jednak kosztować utratę zdrowia. Czasem ten sposób wykańczania może być głównym celem. Trzymaj się @lis_tomasz" – napisał były polityk.

Giertych: PiS chciał mnie zabić

W swoim wpisie mecenas zapewne nawiązywał do własnych problemów zdrowotnych. W połowie października 2020 roku CBA przeprowadziło akcję, w której zatrzymano m.in. Romana Giertycha i Ryszarda Krauze (obaj zgodzili się na publikację danych). Podejrzani usłyszeli wówczas zrzuty dotyczące wyprowadzenia i przywłaszczenia ok. 92 mln zł ze spółki deweloperskiej Polnord.

To właśnie podczas tego głośnego zatrzymania Roman Giertych zemdlał.Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, a mecenas został wyniesiony nieprzytomny z domu na noszach do karetki.

W kolejnych miesiącach wielokrotnie powracał do tych wydarzeń. Giertych przekonywał nawet, że PiS usiłowało go zabić.

