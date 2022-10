"Nie rozumieliśmy jakie są konsekwencje?". Ociepa: Witamy w świecie faktów

Według Marcina Ociepy, w Polsce "za szybko przeszliśmy do porządku po wybuchu wojny za wschodnią granicą". Polityka dziwią negatywne komentarze dotyczące np. rosnącej inflacji czy kryzysu energetycznego. Swoją opinię, wyrażoną w mocnych słowach, przedstawił w programie “Graffiti” Polsat News.

– Nagle dziwimy się, że jest inflacja, wyższe ceny, problem z surowcami. To nie rozumieliśmy jakie są konsekwencje? Witamy w świecie dorosłych, w świecie faktów. Wojna to jest tragedia. Dla Ukrainy to zniszczenia, a dla reszty świata problemy z surowcami energetycznymi, inflacją – stwierdził wiceszef MON.

Polska w UE

Polityk odniósł się także do wstrzymania Polsce wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W związku z tym w kraju pojawiły się obawy, że Komisja Europejska może wstrzymać także inne środki przeznaczone dla Polski. Jak jednak zapewnia Ociepa, nie ma takiego zagrożenia, ponieważ "środki europejskie to nie tylko KPO".

– Mówimy o sporze wokół KPO, przecież wszyscy widzą, każdy kto ma choć trochę odrobinę dobrej woli, że to po stronie Komisji Europejskiej jest problem. Te wszystkie wypowiedzi polityczne, które do nas docierają, że ten spór nie ma charakteru merytorycznego, tylko stricte polityczny, ideologiczny wręcz, traktatowy – powiedział wiceminister.

Nowy minister

W związku z pytaniem o kwestie związane z Unią Europejską, poruszony został także temat odejścia ministra ds. UE Konrada Szymańskiego. Jego następcą został dotychczasowy wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Jak tę zmianę ocenia Ociepa?

Wiceminister obrony narodowej stwierdził, że Szynkowski vel Sęk "jest w jakimś sensie polityczno-merytorycznym wychowankiem Konrada Szymańskiego", ponieważ w przeszłości prowadził w Poznaniu biuro Szymańskiego, kiedy ten był europosłem. W związku z tym Ociepa nie spodziewa się rewolucji na stanowisku ministra ds. UE.

– Będzie to kontynuacja profesjonalizmu Konrada Szymańskiego. Ja znam obu panów i bardzo się cieszę z nominacji Szymona na to stanowisko. Będzie bardzo dobrym ministrem do spraw UE – powiedział.

Czytaj też:

Wiceszef MON: Doktryną państwową Rosji jest odtwarzanie Związku RadzieckiegoCzytaj też:

Ociepa: To początek końca Rosji Putina