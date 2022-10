Michalkiewicz: Gen. Kiszczak zaprosił do Okrągłego Stołu tych, do których miał zaufanie

DoRzeczy.pl: Prof. Andrzej Zybertowicz został uznany przez sąd winnym w procesie, w którym uczestnicy obrad Okrągłego Stołu poczuli się urażeni słowami doradcy prezydenta RP, który określił ich mianem agentów. Jak pan skomentuje sprawę?

Stanisław Michalkiewicz: Profesor użył niefortunnego określenia. Oni konfidentami nie byli, a w każdym razie nie wszyscy. Na przykład Lech Wałęsa odwołał się teraz do Strasburga w tej sprawie, a wcześniej wielokrotnie się procesował, że nie był konfidentem Służby Bezpieczeństwa ani wywiadu wojskowego. Inni uczestnicy Okrągłego Stołu nie byli w sensie dokładnym konfidentami, a dodatkowo w aferze lustracyjnej 1992 roku, o ile pamiętam, to żaden z nich nie znalazł się na liście Macierewicza. Jednak mimo wszystko profesor Zybertowicz nie był do końca bez racji.