Spór w Konfederacji. Dziambor: Przychodzi nam bronić ustaleń

Poseł Konfederacji i prezes Wolnościowców Artur Dziambor został zapytany na antenie Poranka Siódma 9 o to, co dzieje się na między Wolnościowcami i partią KORWiN. W czwartek w mediach społecznościowych Wolnościowców został opublikowany wpis dotyczący sporu o miejsca na listach wyborczych.

Spór w Konfederacji

Pytany o co chodzi, Dziambor powiedział, że Sławomir Mentzen, który najprawdopodobniej zostanie w sobotę wybrany nowym prezesem partii KORWiN chce zmienić ustalony wcześniej układ jedynek na listach wyborczych.

– My mamy w Konfederacji bardzo proste ustalenia. Te ustalenia zostały poczynione już z rok temu co najmniej i one mówią o tym, kto, gdzie jest, w którym okręgu liderem z nazwiska po to właśnie, żeby nie było tego typu ‘wojenek’, które dzieją się we wszystkich innych partiach. (…) My sobie to z góry ustaliliśmy. (…) Dzisiaj niestety przychodzi nam bronić tych ustaleń – powiedział poseł.

– Otrzymujemy sygnały, że to, co zostało ustalone, nagle będzie atakowane, jest czymś, co należy zatrzymać. Konfederacja musi zachować integralność i walczyć z PiS-em, PO, PSL i Lewicą, a nie między sobą – tłumaczył.

Mentzen prezesem KORWiN?

Pod koniec września Janusz Korwin-Mikke potwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że zrezygnuje z funkcji prezesa partii. – Mam 80 lat, są lepsi i młodsi ode mnie, którzy mogą przejąć stery w partii – podkreślił w rozmowie z dziennikiem.

Podczas sobotniego kongresu oficjalnie zostanie ogłoszona decyzja. Sam poseł zapewnia, że nie rezygnuje z polityki. – A jak będzie trzeba, to zmieni się nazwę partii i moje nazwisko zastąpi się innym – powiedział.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Sławomir Mentzen potwierdził, że będzie ubiegał się o stanowisko prezesa partii.

Propozycję taką otrzymał też Jacek Wilk, ale postanowił nie kandydować na prezesa, tylko na wiceprezesa partii.

