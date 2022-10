Prezentacja pierwszych elementów systemu obrony powietrznej Wisła

Prezydent Andrzej Duda wraz z szefem BBN Jackiem Siewierą oraz wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem uczestniczyli w testach elementów baterii Patriot. Systemy te mają stanowić podstawę polskiej obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.

System Wisła

Wicepremier Błaszczak zapowiedział, że polska armia będzie dysponował wielowarstwowym systemem obrony przeciwlotniczej. Oznajmił, że Polska osiągnie "unikalne w Europie warunki bezpieczeństwa". Przyczynić do tego celu ma się m.in. integracja poszczególnych systemów obronnych, w tym włączenie w nie samolotów F-35.

Błaszczak zaznaczył, że zestawy Patriot mają być podstawą systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Jeśli chodzi o obronę krótkiego zasięgu, to zapewnić ma ją system Narew. Z kolei za system bardzo krótkiego zasięgu odpowiadać będą pociski typu Piorun uzupełnione artyleryjsko-rakietowymi zestawami Pilica.

Prezydent Duda: Pierwszy etap

– To co było w 2018 roku tylko planem, dzisiaj, w tym roku materializuje się, poprzez realizację tego właśnie zadania, systemu średniego zasięgu Wisła, czyli Patriot, którego pierwsze elementy stoją tutaj w ramach jego pierwszej części, pierwszych dwóch baterii, które przychodzą do Polski, które w sumie będą się składały w efekcie z ośmiu wyrzutni.

– To będzie na dzisiaj ten pierwszy etap realizacji umacniania bezpieczeństwa do poziomu najnowocześniejszego bezpieczeństwa przeciwlotniczego i przeciwrakietowego w przestrzeni nie tylko europejskiej, ale i w światowej – powiedział prezydent, dziękując wszystkim tym, którzy przyczyniają się do realizacji zadania.

– Realizacja tego systemu w fazie wstępnej - w części wywołanej oczywistą koniecznością, jaką dzisiaj jest potrzeba jak najszybszego zabezpieczenia Polski wobec wojny toczącej się w Ukrainie i wobec związanego z nią ryzyka i zagrożenia - nastąpiła kilka tygodni temu, kiedy do 18. Dywizjonu Obrony Przeciwlotniczej w Zamościu przekazany został pierwszy element systemu - tzw. mała Narew wyposażona w rakiety CAMM – dodał prezydent.

