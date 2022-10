Gmyz: Zatrzymanie Tomasza M. wywołało wśród polityków głębokie poruszenie

Smuteczek. Wraz z odejściem z rządu Kondzia Szymańskiego zmniejsza się w gabinecie frakcja cyklistów. Czego żałujemy niezmiernie, gdyż bardziej ufamy ludziom jeżdżącym na rowerze niż biegającym. Są po prostu, rozumiecie, rozsądniejsi.

Anegdotka z czasów ministrowania Kondzia. Jeden z panów G. wita się wylewnie na pewnej zacnej publicznej ceremonii. Życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności kończy słowami: „I żeby został pan wreszcie prawdziwym ministrem!”. „Ależ ja jestem prawdziwym ministrem!” – obruszył się Konrad Szymański.

Anegdota wymaga dwojakiego objaśnienia. Po pierwsze tak, mamy ciężkie poczucie humoru i nie zawsze wszyscy łapią, kiedy żartujemy. Po drugie, wtedy akurat to nie był żart. Prawdziwy minister zajmujący się sprawami zagranicznymi może być tylko jeden: minister spraw zagranicznych. A jeśli ktoś jest ministrem tylko od Europy albo tylko od Ameryki, albo tylko od Australii, gdyż coś tam mu wydzielono, to w sumie prawdziwy nie jest, choćby nie wiemy, jak ciężko pracował. To tak, jakby oddzielić lukier od pączka i twierdzić, że obie części są równoprawnym pączkiem.