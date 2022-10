Zełenski: Rosja czuje już atmosferę swojej porażki

– Rosja czuje już atmosferę swojej porażki, jest już w atmosferze beznadziei – powiedział w wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dziękując za postawę wszystkim obrońcom Ukrainy w dniu ich święta, zwrócił uwagę na tych, którzy świętowali "po cichu, w ciszy, nawet tylko w sercu", czyli rodaków znajdujących się na terenach okupowanych przez Rosjan

– Ukraina pamięta o wszystkich. Nie zostawimy u wroga nikogo i niczego z Ukrainy. Uwolnimy wszystko, co nasze. Odzyskamy wszystko, co słusznie należy do nas –podkreślił Zełenski.

Trwają ostrzały Ukrainy

Od poniedziałku trwają wzmożone ostrzały terenów Ukrainy. "W nocy z piątku na sobotę Rosjanie przeprowadził cztery naloty za pomocą dronów, a rano wystrzelił 10 kolejnych pocisków S-300 w kierunku Zaporoża" – poinformował nad ranem szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch. "W wyniku ataku dronów Shahed-136 w mieście Zaporoże zniszczeniu uległy obiekty infrastrukturalne. Wybuchły pożary, które opanowali nasi ratownicy. Nie było ofiar" – napisał na Telegramie.

Rosjanie przez całą noc atakowali też okolice Nikopola. "W mieście uszkodzeniu uległo ponad 10 wieżowców i budynków prywatnych, zniszczenia zgłosiła też firma transportowa oraz kilka sklepów i biur" – przekazał szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko. Dodał, że ranne zostały dwie osoby.

Agresor zaatakował także pod Kijowem. Armia rosyjska przeprowadziła atak rakietowy na jedną ze społeczności obwodu kijowskiego – poinformował na Telegramie Ołeksij Kuleba, szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. "Atak rakietowy na jedną ze społeczności regionu. Wszystkie służby działają, ratownicy są na miejscu" – napisał. Według wstępnych danych nie ma ofiar. Kuleba zaapelował o pozostanie w schronach do odwołania alarmu powietrznego.

Czytaj też:

Radziejewski wskazuje główną przyczynę determinacji Rosji