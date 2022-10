Mentzen wyciąga rękę do Dziambora: Wyborcy oczekują, że razem stawimy czoła socjalistom

W sobotę odbył się kongres partii KORWiN. Dotychczasowy prezes Janusz Korwin-Mikke oddał stanowisko prezesa. Nowym szefem formacji został wybrany Sławomir Mentzen. Dotychczasowy wiceprezes uzyskał poparcie 92 proc. delegatów. I wiceprezesem kongres wybrał Konrada Berkowicza.

Nowy prezes KORWIN

W zjeździe wzięli udział m.in. liderzy partii współtworzących Konfederację: prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki i prezes Korony Grzegorz Braun. Obecny był też pierwszy prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witold Tumanowicz i jeden z byłych liderów Kongresu Nowej Prawicy Przemysław Wipler.

Na początku kongresu prowadzący kongres Marcin Sypniewski zaznaczył, że pogłoski o tym, że KORWiN chce wyjść z Konfederacji, nie są zgodne z prawdą. – Pewne gadzie języki ostatnio pisały, że chcemy wyjść z Konfederacji. Pokażmy im, że to jest nieprawda. Bo poza tym, że jesteśmy członkami największej wolnościowej partii w Polsce i w naszej galaktyce, to jesteśmy członkami wielkiego projektu, jakim jest Konfederacja – zaznaczył Sypniewski.

Mentzen zwrócił się do Dziambora

Podczas swojego wystąpienia Mentzen zwrócił się do przedstawicieli drugiej liberalnej partii w Konfederacji – Wolnościowców, której prezesem jest Artur Dziambor. Pomiędzy nimi a KORWiN pojawił się bowiem spór o jedynki na listach wyborczych do wyborów parlamentarnych. Według Wolnościowców Mentzen chce zmienić ustalony wcześniej układ.

– Nie mamy powodów, żeby się o coś spierać. Wszyscy wierzymy w tą samą ideę. Po co się kłócić między sobą? Mało komu jest przeciwników? Mało komu jest socjalistów, etatystów i lewaków, z którymi należy się spierać? A może już żyjemy w pięknym, kapitalistycznym raju podatkowym, gdzie szanuje się wolność, własność i sprawiedliwość? Wydajemy się, że tak dobrze jeszcze nie ma, że nie musimy walczyć między sobą skoro mamy tylu wrogów dookoła nas – nowy prezes.

– Czy w takich warunkach na prawdę komuś brakuje przeciwnika na zewnątrz, że szuka sporu w naszym własnym środowisku? Dlatego szkoda mi absolutnie każdej godziny poświęconej na jakiekolwiek spory, problemy i nieporozumienia. Mamy wszyscy jedną wspólną ideę – chcemy dumnej i bogatej Polski – powiedział Mentzen. – Wyborcy nie oczekują od nas tego byśmy się dzielili, byśmy rozdrabniali nasze siły. Wyborcy oczekują od nas jedności. Oczekują od nas tego, że razem stawimy czoła socjalistom i zaczniemy zmieniać Polskę na lepsze – stwierdził.

Prawybory w środowisku wolnościowym?

Mentzen wskazywał, że KORWiN wytrwała w swoich ideach, nie skręciła w lewo i jako jedyna partia konserwatywno-liberalna zachowała zdolność do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych, z której świadomie i dobrowolnie zrezygnowała, wierząc w potrzebę istnienia Konfederacji.

– Stąd jako prezes już teraz najsilniejszej partii w naszym środowisku wyciągam rękę do wszystkich osób, które przez te lata przewinęły się przez nasze środowisko, przewinęły się przez te wszystkie partie polityczne, w których byliśmy, a także do osób, które do tej pory nie zaangażowały się w politykę, ale podzielają nasze idee. Mamy miejsca wyborcze na naszych listach dla was wszystkich. Udostępniamy wam miejsca na naszych wszystkich listach w 20 okręgach wyborczych – powiedział Mentzen.

"Przyjmuję waszą optykę na demokrację"

Mentzen zapowiedział, że we wszystkich 20 przypadających wolnościowcom okręgach zorganizowane zostaną prawybory. – Do tych prawyborów zapraszam wszystkie osoby, które przez te 30 lat przewinęły się przez nasze środowisko. Żadnego znaczenia nie mają wasze legitymacje partyjne – mówił Mentzen. – Zapraszam wszystkim członków UPR, wszystkich członków KNP, wszystkich członków Wolnościowców, a w szczególności Artura Dziambora, Jakuba Kuleszę oraz Dobromira Sośnierza. (…)

Mentzen przypomniał wywiad Jakuba Kuleszy z Wolnościowców, w którym poseł stwierdził, że Wolnościowcy różnią się od partii KORWiN w zasadzie jedynie tym, że ci pierwsi są zwolennikami demokracji bezpośredniej, większego udziału społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu polityki. – Drodzy przyjaciele, jako gest dobrej woli, przyjmuję waszą optykę na demokrację. Rozstrzygnijmy w ten sposób nieporozumienia i zakończmy wszystkie spory. To będą wybory dla naszych i waszych sympatyków. Niech wygra lepszy – dodał.

Czytaj też:

Kongres KORWiN. Mentzen: Gra pozostanie ta samaCzytaj też:

Mentzen o inflacji: Bal był na nasz koszt. Teraz wszyscy zapłacimy