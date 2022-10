Ziobro: System haraczu dofinansowuje niemieckich banksterów. Solidarna Polska zapowiada ważny projekt

W sobotę odbyła się konwencja Solidarnej Polski. Wydarzenie zatytułowano "Tańsza energia dla Polaków". Swoje przemówienie wygłosił m.in. lider formacji Zbigniew Ziobro.

Wiele nas różni od Donalda Tuska, ale różni nas na pewno to, że nigdy nie akceptowaliśmy Rosji taką, jaka ona jest i nie będziemy akceptować tego, co teraz robi. Tym bardziej nie będziemy jej wspierać tak, jak robił to Donald Tusk jako polski premier – zaznaczył, rozpoczynając wystąpienie.

Projekt zawieszający system ETS

Ziobro zapowiedział, że Solidarna Polska przedstawi projekt zawieszający unijny system ETS co najmniej na czas trwania wojny rosyjsko-ukraińskiej.

– Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba przygotował znakomity projekt, który w zadziwiająco prosty sposób pozwala na zawieszenie, co najmniej na czas prowadzenia wojny, konsekwencji wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego w postaci systemu ETS. Systemu haraczu, który muszą kupować i płacić polskie przedsiębiorstwa a definitywnie, ostatecznie - wszyscy Polacy – powiedział Ziobro.

Ziobro w mocnych słowach wypowiedział się o niezwykle kosztownej polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Przypomniał, że jego ugrupowanie od dłuższego czasu alarmowało, że konsekwencją realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego będzie radykalny wzrost cen energii, a co za tym idzie wzrost kosztów życia Polaków. – Wystąpiliśmy w akcji „Stop pakietowi klimatycznemu” (…) apelowaliśmy do Donalda Tuska, aby nie zgadzał się na wprowadzenie pakietu klimatyczno-energetycznego – mówił.

Jedna godzina pracy Bełchatowa – 1 mln 300 tys. zł

– Nie wiem, czy państwo wiecie, że Elektrownia Bełchatów za każdą godzinę swojej pracy musi dodatkowo płacić unijny haracz w postaci 1 mln 300 tys. zł. A Polska Grupa Energetyczna, czyli jedna ze spółek energetycznych w ubiegłym roku musiała zapłacić haracz tych unijnych podatków w wysokości 12 miliardów zł. Kto ostatecznie za to zapłacił? Oczywiście Polacy w swoich rachunkach. To oni dofinansowują niemieckich banksterów w Lipsku – powiedział lider SP.

– Gdyby argumenty, które podnosiliśmy zostały wysłuchane, to nie byłoby problemu z polskim węglem, każda polska rodzina mogłaby kupić w polskich kopalniach węgiel za te 900 zł, bo on by był dostępny – powiedział Ziobro.

