Kluczenie ministra Beka

To już nie te czasy, kiedy miało to teoretycznie wielkie znaczenie – zmienił to traktat lizboński, wprowadzając funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Wciąż jednak prezydencja liczy się choćby przez to, że może jedne rzeczy wybijać na pierwszy plan, a inne odsuwać, czyli kształtować – by użyć unijnego żargonu – agendę.