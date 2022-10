A jednak katolikom, do których się zaliczam, przede wszystkim musi uderzać do głowy sumienie. Ogarnia mnie przygnębienie, ilekroć mnie urodzonej na Chełmszczyźnie (gdzie bandy UPA terroryzowały także moich dziadków) ktoś krzyczy w twarz: „A Wołyń?!”. Odpowiadam: „A Wołyń będziemy zawsze pamiętać!”. Ale to nie oznacza, że mam szukać pomsty wśród Bogu ducha winnych ofiar dzisiejszej wojny.

Ja znam ten fatalny mechanizm resentymentów.