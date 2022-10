Nowa informacja o badaniach szczepionek. Poseł Konfederacji: Kto jest teraz szurem?

W poniedziałek 10 października holenderski eurodeputowany Rob Roos zapytał przedstawicielkę firmy Pfizer – Janine Small, czy szczepionka na COVID była testowana pod kątem powstrzymywania transmisji wirusa przed wypuszczeniem jej na rynek. Pytanie padło w ramach prac specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego ds. COVID-19. Przedstawicielka Pfizera odparła, że "nie".

Tymczasem Prokuratura Europejska potwierdziła, że wszczęła dochodzenie ws. zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 przez Unię Europejską.

Poseł Konfederacji: Kto jest teraz szurem?

Temat ten został poruszony w "Śniadaniu Rymanowskiego" w Polsat News, gdzie poruszono ten temat. Wśród gości byli m.in. przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Jakub Kulesza i współprzewodniczący Nowej Lewicy europoseł Robert Biedroń.

– Kto to jest teraz szurem? Kto przez dwa lata okłamywał społeczeństwo? – pytał Kulesza. – Robert Biedroń będzie się zasłaniał, że to jest ruska agentura – powiedział.

Polityk Nowej Lewicy natychmiast zaczął przerywać, ale nie odniósł się merytorycznie do słów Kuleszy. Zapytał za to, czy Kulesza się zaszczepił.

– To nie pana sprawa. Pan nie chce, żebym panu wchodził do łóżka, proszę mi nie wchodzić do mojego organizmu – odparł poseł Konfederacji. – Przez dwa lata mówiliśmy, że społeczeństwo jest okłamywane i jest to wielka afera korupcyjna – tłumaczył. W trakcie, gdy Kulesza kontynuował wypowiedź, Biedroń ponownie pytał go o to, czy zaaplikował sobie szczepionkę na COVID.

Rob Roos: Mit "robisz to dla innych"

Publikując fragment nagrania z przesłuchania przedstawicielki Pfizera przed komisją, europoseł Roos zamieścił swój komentarz.

– Usuwa to całą podstawę prawną "paszportu covidowego". "Paszport covidowy", który doprowadził do masowej dyskryminacji instytucjonalnej, ponieważ ludzie stracili dostęp do podstawowych części społeczeństwa – mówił dalej. – Uważam to za szokujące – wręcz karygodne – dodał.

– To jest skandaliczne. Miliony ludzi na całym świecie czuły się zmuszone do szczepień z powodu mitu, że "robisz to dla innych". Teraz okazało się, że jest to tanie kłamstwo. To powinno być ujawnione – skomentował Roos i poprosił do rozpowszechnianie nagrania.

