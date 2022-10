"Ma dobre relacje z narodem, który uczynił nam krzywdy". Kaczyński uderza w Tuska

Pabianice to drugie po Sieradzu miasto w województwie łódzkim, które odwiedził w niedzielę prezes PiS. Jarosław Kaczyński jeździ po kraju w ramach akcji "Dobry rząd na trudne czasy".

Polityk mówił m. in. o tym, czym różni sie jego partia od opozycji. – Zapewnienie bezpieczeństwa pod każdym względem ma służyć dobrze rozwijającemu się życiu społecznemu i narodowi. My jasno stawiamy te sprawy od samego początku. Tu jest ta różnica między nami, a opozycją –wskazał.

– Lider opozycji Donald Tusk jest w dobrych stosunkach z narodem, który uczynił nam wielkie krzywdy – mam na myśli Niemcy. My nie akceptujemy takiego przeświadczenia, że jesteśmy gorsi i będziemy służyć obcemu narodowi – podkreślił Kaczyński. W kontekście relacji z Niemcami nawiązał do kwestii repracji za II wojnę światową. Sprawa reparacji, która jest w toku jest ważna dla naszej przyszłości nie tylko ze względów ekonomicznych. To sprawa istotna ze względu naszej godności narodowej. Naprawiamy błędy naszych przeciwników i jesteśmy stale w trakcie tego, aby te złe decyzje zaleczyć. Polska musi wykorzystać cały swój potencjał, a jest on bardzo duży, aby dalej się rozwijać – powiedział prezes PiS.

"Zależy nam na Polsce"

Jarosław Kaczyński podkreślił, że dzięki odpowiedzialnym działaniom rządu Polska może się rozwijać na różnych polach: – Potrzebujemy dobrze dozbroić naszą armię. Podnosimy poziom cywilizacyjny poprzez konsekwentne działania i prowadzenie naszej polityki. Chcemy, żeby kraj stale się rozwijał, bo nam na Polsce bardzo zależy Nie może wrócić polityka rozkradania państwa i polityka bez reakcji na kryzysy – jak wyglądała polityka PO. Uprawiali politykę państwa biernego, które nie chce nic czynić, a najważniejsze dobro to dobro ich samych.

– Chcemy być poważanym państwem dla obywateli, bo ciągle jest wiele problemów do rozwiązania. Działania oraz reakcję władzy weryfikują różne kryzysy. Ostatnio szczególnie to widać, a my podejmujemy działania – wskazał prezes PiS podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic.

Czytaj też:

Minister Moskwa: Nie zniesiemy embarga na węgiel z Rosji