Kuchciński: Powstanie zespół składający się z premiera, wicepremierów i szefa KPRM

"KPRM wciąż będzie pracowała bardzo intensywnie; zachowane zostanie bogactwo działań i inicjatyw. Powstanie także zespół składający się z premiera, wicepremierów i szefa Kancelarii, aby jak najlepiej skoordynować wszystkie resorty i przeciwdziałać kryzysom" – napisał Marek Kuchciński w poniedziałek, 17 października na portalu społecznościowym Twitter.

Kuchciński nowym szefem Kancelarii Premiera

Prezydent Andrzej Duda powołał w ostatnią środę Marka Kuchcińskiego w skład Rady Ministrów. Kuchciński to tym samym nowy szef KPRM. – Zmiany następują, a praca musi trwać. To odpowiedzialność, którą na siebie przyjęliśmy. Dziękuję za prowadzenie spraw w tych trudnych dla Polski, Europy i świata czasach – powiedziała głowa państwa podczas uroczystości w warszawskim Belwederze. – Dziękuję za współdziałanie ze mną, z moimi współpracownikami. Wierzę, że uda nam się wspólnie przeprowadzić Rzeczpospolitą przez ten czas – dodał polski przywódca.

Zmiana na stanowisku szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nastąpiła w związku z rezygnacją Michała Dworczyka. W trakcie konferencji prasowej były już szef KPRM tłumaczył, że w decyzji o rezygnacji "przeważyły względy osobiste" i przekonanie, że nie jest w stanie pracować "tak efektywnie jak do tej pory". – Myślę, zresztą każdy, kto pracował w administracji, chyba przyzna mi rację, (...) że pięć lat to jest bardzo długi czas i jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy przez ten szlak przeszli, z którymi dane było mi pracować – mówił Dworczyk. Polityk poinformował również, że jeszcze przez kilka tygodni będzie "zamykał pewne projekty, które do tej pory realizował". Minister Michał Dworczyk na stanowisko szefa KPRM został powołany 19 grudnia 2017 roku.

