Bielan: Właśnie dlatego od lat krytykowaliśmy postępowanie PO

Ukraińskie wojsko kontynuuje kontrofensywę na wchodzie kraju, wyzwalając kolejne wioski i osiedla zajęte po 24 lutego przez Rosjan. Wojska Władimira Putina odpowiadają atakami rakietowymi oraz przy użyciu dronów na stolicę państwa Kijów.

Zdaniem Adama Bielana, w obecnej fazie konfliktu nie można wykluczyć żadnego scenariusza i każdy odpowiedzialny polityk musi brać każdą ewentualność pod rozwagę. Także np. "na atak na Ukrainę wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej ze strony Białorusi".

– To oczywiście mało prawdopodobny scenariusz, ale polityk odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju, takim jest niewątpliwie Jarosław Kaczyński, był wicepremierem ds. bezpieczeństwa, teraz lider obozu Zjednoczonej Prawicy, musi brać pod uwagę każdy scenariusz – podkreślił lider Partii Republikańskiej na antenie TVP.

Błędy PO i Tuska

Bielan skrytykował poprzednią ekipę rządową za, jego zdaniem, bierność w kwestiach bezpieczeństwa narodowego. Jak powiedział, PO nie reagowała "na szybkie zbrojenia rosyjskie", nie inwestowała w służby oraz wojsko.

– Doprowadziła do sytuacji, w której nasze wojsko w historii było najmniej liczne, więc my musimy być przygotowani na każdy możliwy scenariusz, również te najgorsze. Putin pokazał w ciągu ostatnich kilku miesięcy, że jest politykiem, który jest gotowy dopuszczać się czynów barbarzyńskich – tłumaczył europoseł.

Polityk skrytykował także Donalda Tuska, byłego premiera Polski. Bielan stwierdził, że był on współodpowiedzialny za wielki kryzys migracyjny w Europie w 2014 roku.

– To między innymi on do tego kryzysu doprowadził poprzez wspieranie jako premier Polski, a potem jako szef Rady Europejskiej polityki Angeli Merkel, błędnej polityki Angeli Merkel, która jest dzisiaj krytykowana za tę politykę nawet w swoich rodzinnych Niemczech – stwierdził.

