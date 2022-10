"To nie jest rozwiązanie". Śmiszek sprzeciwia się pomysłowi Hołowni

Niedawno lider Polski 2050 przedstawił opozycji pomysł zgłoszenia wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Propozycja nie spotkała się jednak z pozytywnym odzewem, a krytykuje ją m.in. Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

Nierealny pomysł

Poseł stwierdził, że nie widzi "większych szans na jego powodzenie" m.in. z powodu braku odpowiedniego kandydata na premiera, którego byłyby skłonne poprzeć wszystkie partie opozycyjne.

– Trudno mi sobie wyobrazić kandydata, który byłby poparty zarówno przez kogoś z Konfederacji, jak i przez Krzysztofa Śmiszka z Nowej Lewicy. Techniczny premier tylko po to, żeby zagrać na nosie Prawu i Sprawiedliwości, to nie jest rozwiązanie – powiedział poseł na antenie Polsatu News.

Śmiszek wystosował także dwa apele: jeden do opozycji (aby przez najbliższe 12 miesięcy "gryzła trawę" i przekonywała wyborców do swojego programu) oraz do Szymona Hołowni, aby "coś zaproponował".

– Tak naprawdę myślę, że myśli o sobie. Naprawdę, mamy dzisiaj mniej niż rok do wyborów. Niech opozycja zajmie się przekonywaniem wyborców do swojego programu, do swojej wizji Polski, niech pokazuje, że opozycja może współpracować, zresztą taka współpraca już się odbywa – powiedział polityk Lewicy.

Polska bez środków z UE?

Śmiszek odniósł się także do poniedziałkowej publikacji "Rzeczpospolitej", w której dziennikarze informują o tym, że Polska ma stracić wszystkie europejskie środki, także te z polityki spójności oraz programów regionalnych. Jak stwierdził, jest to "katastrofa" i znak, że Komisja Europejska "ma podstawy prawne, które może wykorzystać z uwagi na zachowania Polski, po to, żeby wstrzymać fundusze".

– Jeśli takie wycieki już mamy z Komisji Europejskiej, to znaczy, że większość komisarzy uważa, że w Polsce mamy do czynienia z zagrożeniem dla praworządności – stwierdził poseł Lewicy i dodał, że jego zdaniem oraz zdaniem wielu prawników i Komisji Europejskiej, "Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie załatwia sprawy, bo jest tylko rebrandingiem".

