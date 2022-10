Tusk o aferze podsłuchowej. "Scenariusz napisany dla Kaczyńskiego obcym alfabetem"

"Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. We wtorek o 13 odniosę się do niej publicznie. Tak, to o aferze podsłuchowej. Pisowskiej aferze" – napisał lider Platformy Donald Tusk, komentując kolejne doniesienia o aferze podsłuchowej.

Dalej polityk pisze również o "scenariuszu napisanym dla Kaczyńskiego obcym alfabetem".

twitter

Wpis byłego premiera skomentował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

"Proszę zabrać na konferencję Radka Sikorskiego. Pewnie dziennikarze mają do niego kilka pytań na temat obcego alfabetu. Będzie?" – napisał wiceminister.

Doniesienia "Newsweeka"

Według "Newsweeka", wspólnik Marka Falenty (skazanego za zorganizowanie podsłuchów) miał zeznać, że taśmy z restauracji "Sowa i Przyjaciele", zanim trafiły do mediów, trafiły w ręce rosyjskich służb.

Przypomnijmy, że Falenta był jedyną osobą, którą w związku z aferą taśmową skazano na bezwzględne więzienie. Został uznany za zleceniodawcę nagrań. On sam zaprzecza, aby stał za aferą. Dwóch kelnerów skazano na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywny. Trzeci nie został ukarany w ogóle. Nakazano mu zapłatę 50 tys. zł na cel społeczny.

Afera taśmowa

Afera taśmowa wybuchła 14 czerwca 2014 roku, kiedy na stronie internetowej tygodnika „Wprost” zostały ujawnione fragmenty nagrań podsłuchanych rozmów czołowych wówczas osób w Polsce: ówczesnego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem NBP Markiem Belką oraz ministra transportu Sławomira Nowaka z Andrzejem Parafianowiczem, który pełnił funkcję ministra finansów. Wszystkie podsłuchane rozmowy odbyły się w restauracji Sowa i Przyjaciele.

Opublikowane w połowie czerwca nagrania rozpoczęły falę ukazywania się w różnych mediach fragmentów innych rozmów pomiędzy politykami. Do mediów wyciekły taśmy, na których uwieczniono m.in.: ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, Pawła Grasia, prezesa PKN Orlen Dariusza Jacka Krawca, ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego, wiceministra skarbu państwa Zdzisława Gawlika czy wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego