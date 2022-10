Leniart: Nawet 800 tys. uchodźców z Ukrainy może przyjechać zimą do Polski

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, przypomniała w rozmowie z mediami, że ostatnie rosyjskie ataki zniszczyły na Ukrainie m.in. elektrociepłownie i inne obiekty infrastruktury krytycznej. To zaś, jak dodała, może sprawić, że ludzie nie będą mogli funkcjonować zimą i wyjadą do Polski.

Trudna sytuacja we Lwowie

– Mam w szczególności na uwadze Lwów, bo wiemy, że będą tam problemy. Wielu mieszkańców, z którymi mamy kontakt, zgłasza wątpliwości, czy uda im się przetrwać zimą w mieście –zauważyła Leniartw rozmowie z radiem RMF FM.



Wojewoda podkarpacki powołała się na swoją rozmowę z przewodniczącym administracji państwowej we Lwowie. Urzędnik miał jej przekazać już we wrześniu, że w obwodzie lwowskim przebywa ok. 450 tysięcy uchodźców ze wschodniej Ukrainy. W zeszłym miesiącu spodziewano się przybycia do tego miasta ok. 500 tysięcy kolejnych. Ludzie ci, jak uważa Leniart, w liczbie od pół miliona do 800 tys. mogą ruszyć do Polski, jeśli ich sytuacja jeszcze się pogorszy.

Leniart: Przygotowujemy się na każdy scenariusz

Wojewoda poinformowała, że na dworcu w Przemyślu działa punkt recepcyjny. Poza tym, jak dodała, władze województwa przywróciły od 1 października funkcjonowanie punktów wsparcia dla uchodźców w Rzeszowie, Przemyślu i Jarosławiu. Leniart podkreśliła, że wszyscy uciekinierzy z Ukrainy mogą otrzymać pomoc humanitarną w tych miejscach, a także mogą uzyskać informacje dotyczące urzędowych formalności i dostępnych miejscach noclegowych.

Leniart zaznaczyła, że władze Podkarpacia apelują wciąż o przekazywanie pomocy rzeczowej dla uchodźców. W sezonie zimowym szczególnie potrzebne będą ciepłe ubrania i koce. – Przygotowujemy się na każdy scenariusz. (...) Od 24 lutego prowadzimy magazyny wojewódzkie. Współpracujemy z Bankiem Żywności, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Rzeszowskiej – zauważyła.

Czytaj też:

Szefernaker: Nie możemy utrzymywać uchodźców w nieskończonośćCzytaj też:

Rośnie liczba zakażeń HIV. MZ o możliwych czynnikach: Uchodźcy i zmiana zachowań seksualnych