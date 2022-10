Szydło apeluje w PE: Odstąpić od ETS i planów klimatycznych w rodzaju Fit for 55

Europoseł brała udział w debacie na forum unijnego parlamentu dotyczącej wytycznych dla państw członkowskich w zakresie tematyki zatrudnienia.

W swoim wystąpieniu była polska premier zwróciła uwagę na potrzebę porzucenia horrendalnie drogiego systemu ETS oraz odstąpienia od realizacji Fit for 55.

Unijny Pakiet dyrektyw Fit for 55 przewiduje podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w obszarze Unii Europejskiej do 2030 r. z 40 do 55 proc. w zestawieniu z poziomem z 1990 r. Koszty tej operacji będą gigantyczne.

Szydło: Odstąpić od ETS i Fit for 55

– Nie da się ukryć, że rewizja wytycznych dotyczących warunków zatrudnienia jest konieczna, ponieważ zmieniły się realia po pandemii, a przede wszystkim wojna na Ukrainie weryfikuje naszą rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Musimy zadać sobie pytanie – co powinno być naszym celem? Czego najbardziej obawiają się w tej chwili Europejczycy? Rosnące ceny energii, paliw, inflacja, obawa o to, że nie będzie ich stać na to, żeby przetrwać nadchodzącą zimę, obawa o utratę miejsc pracy, czy przedsiębiorcy martwiący się, że będą musieli zamykać swoje firmy. To jest rzeczywistość, z którą się mierzymy – powiedziała Szydło, dodając, że trzeba realnie pomóc Europejczykom.

– A więc przede wszystkim należy zastanowić się, z czego wynikają te problemy, wyciągnąć wnioski i zweryfikować aktualnie realizowane w Unii Europejskiej projekty dotyczące m.in. polityki klimatycznej. ETS czy Fit for 55 to jest podrażanie kosztów europejskiej gospodarki i tworzenie rzeczywistości, kiedy Europa staje się niekonkurencyjna, a życie Europejczyków staje się bardzo drogie – powiedziała Szydło, po raz kolejny wzywając do odstąpienia od tych planów.

twitterCzytaj też:

Bosak: Kiedy PiS nie miał już żadnego innego wyjścia, to zaczął słuchać KonfederacjiCzytaj też:

Bruksela narzuci Polsce unijne rozwiązania? Müller: Absolutnie nie ma o tym mowyCzytaj też:

Ziobro: System haraczu dofinansowuje niemieckich banksterów. Solidarna Polska zapowiada ważny projekt