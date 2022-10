Śmiszek o słowach Kaczyńskiego: Szambo, które może przynieść nieszczęście

W sobotę, w ramach cyklu "Dobry rząd na trudne czasy" , Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Myszkowa. Lider Zjednoczonej Prawicy zapowiedział, że "narzucane jest ideologiczne szaleństwo". Z kolei w Częstochowie mówił o gejowskich klubach. – Pewnie w "świętym mieście" też są kluby gejowskie, nie wiem, obawiam się, że w Częstochowie są. Ale tu chodzi o to, by tego nie promować – podkreślił prezes PiS.

Te słowa oburzyły Krzysztofa Śmiszka z Lewicy. – Promować to można chipsy albo kurczaki w supermarkecie, a nie homoseksualizm to argumenty, sprzed kilkudziesięciu lat – powiedział polityk w rozmowie z portalem gazeta.pl. Śmiszek stwierdził, że wypowiedzi Kaczyńskiego nt. LGBT "to jakiś bełkot".

Kolejny wróg Kaczyńskiego

W ocenie posła po raz kolejny prezes PiS "wyciąga jak królika z kapelusza kolejnego wroga, tym razem są to osoby LGBT i transpłciowe. Próbuje od nieszczęścia tej grupy społecznej odcinać polityczne kupony".

– Za słowami idą czyny. Niedawny, okropny przykład z Baratysławy pokazuje, że słowa polityków skończyły się śmiercią dwóch osób. Niektórzy biorą na serio tego typu słowa – powiedział.

Polityk Lewicy stwierdził, że w czasie "touru Jarosława Kaczyńskiego leje się szambo". – To może przynieść jakieś nieszczęście (...) Musi mieć świadomość, że będzie musiał wziąć odpowiedzialność za nieszczęście, które może wydarzyć się po jego słowach –podsumował Krzysztof Śmiszek.

Prezes PiS: Polsce zagraża lewica ze Wschodu i z Zachodu

Wcześniej, podczas spotkania z mieszkańcami Stargarduna Pomorzu zachodnim, Jarosław Kaczyński wskazał na zagrożenia i problemy, przed jakimi stoi dziś Polska.

– Mamy przed sobą wiele problemów, mają one różny charakter. Przed Polską dzisiaj stoi problem wielkiej walki z lewicą. Postkomunistyczną, która zagraża na Wschodzie, grożąc atomem, czyli Rosji – powiedział prezes PiS. Dodał, że groźna jest także lewica zachodnia, odnosząca się do świata wartości: – Także ze strony Zachodu lewica zagraża Polsce. Polaków od zawsze porywał patriotyzm do walki za kraj, a niestety coraz bardziej wielu się to nie podoba – to, że Polska rośnie w siłę i jest coraz lepiej prosperująca.

Czytaj też:

"Świat się zmienił". Piasek opowiedział o swoim spotkaniu z kibicami Legii