Zmiany w 500 plus? Fogiel: PiS zawsze będzie się troszczyło o polskie rodziny

W mediach co pewien czas pojawiają się doniesienia jakoby rząd rozważał możliwość waloryzacji świadczenia socjalnego 500 plus. Na początku września minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, zdecydowanie zaprzeczyła jednak tym medialnym pogłoskom.

We wtorek "Super Express", powołując się na rozmowę z "ważnym politykiem PiS", napisał, że rząd rozważa waloryzację świadczenia na dzieci. Nowa kwota miałaby wynieść 800 złotych.

Fogiel: Nie będzie zmian

Tymczasem rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel dementuje rewelacje "SE" podkreślając, że w tym momencie nie ma żadnych planów na waloryzację świadczeń wypłacanych w ramach "500 plus".

– Kilka dni temu pojawiły się równie nieprawdziwe doniesienia o rzekomych zmianach w zasadach przyznawania 500 plus. Dziś są informacje w drugą stronę. Hipotetycznie, w przyszłości nie można wykluczyć różnych rzeczy. PiS zawsze będzie się troszczyło o polskie rodziny. Na dziś nie ma żadnych planów zmian w programach społecznych – powiedział Fogiel na antenie Polskiego Radia 24.

Fogiel przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy na stałe wprowadził 13. emeryturę. Trwają także prace nad tym, aby i 14. emerytura była wypłacana co roku. Rzecznik stwierdził, że "gdyby tylko były takie możliwości budżetowe, to każdy z nas zgodziłby się, żeby w roku były 24 emerytury". Zapewnił również, że jeśli jakieś prace nad waloryzacją będą prowadzone, to z pewnością PiS poinformuje o tym wprost, a nie przez publikacje prasowe.

Mieszkalnictwo

Jak powiedział Fogiel, tym co nadal przykuwa bardzo dużą uwagę rządu jest kwestia mieszkalnictwa. Jak przyznał, choć "dotychczasowe programy nie dały zadawalających efektów", to jednak Zjednoczona Prawica "nie odpuści" tego tematu.

– Jesteśmy w stanie zrealizować to wyzwanie następnej kadencji. Za nami przemawia nasza wiarygodność. Większość naszych obietnic została spełniona, część jest w realizacji – powiedział.

Czytaj też:

Rzecznik PiS: Wystrzegałbym się słowa "kryzys"Czytaj też:

Rzecznik PiS tłumaczy: Inflacja ma bezpośredni związek z wojną