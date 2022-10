Stoltenberg: Jeśli to zrobimy, Putin wygra

Jens Stoltenberg udzielił wywiadu "Deutsche Welle". Powiedział, że to "dramatyczne czasy dla Europy, NATO i dla Niemiec". Jednocześnie sekretarz generalny NATO wskazał na niezłomną postawę narodu ukraińskiego. " Putinowi nie uda się złamać woli walki Ukraińców . Z pomocą zachodniego wsparcia wojskowego można było przechwycić wiele rosyjskich rakiet i dronów" – podkreślił.

Szef NATO wezwał sojuszników do wytrwałości: "Państwa członkowskie powinny zapewnić tak duże wsparcie, jak to konieczne i tak długo, jak to konieczne". Zwracając się do całego NATO, powiedział, że "wszyscy musimy teraz zrobić więcej". Według Stoltenberga utrzymanie pomocy dla Kijowa jest warunkiem koniecznym do tego, aby Władimir Putin nie wygrał rozpętanej przez siebie wojny.

Stoltenberg: Konsekwencje użycia broni atomowej będą poważne

Rozmówca "DW" zaznacza, że NATO bardzo uważnie obserwuje wszystkie ruchy wojsk i ewentualne przygotowania do takiego ataku. "Ryzyko użycia broni jądrowej przeciwko Ukrainie jest niskie, a NATO jest przygotowane na wszystkie ewentualności" — powiedział. Stoltenberg ostrzegł Rosjan przed bliżej nieokreślonymi "poważnymi konsekwencjami", jeśli użyją broni jądrowej. Polityk podkreślił, że wojny atomowej nie da się wygrać.

Szef NATO akcentuje, że szczególnie ważne jest przesłanie do Putina, a także do Ukrainy i sojuszników z NATO: nie damy się zastraszyć ani zaszantażować przez Rosję. "Groźbami Putin chce jedynie zatrzymać wsparcie dla Ukrainy. Jeśli to zrobimy, prezydent Putin wygra w Ukrainie. A jeśli wygra, będzie to bardzo niebezpieczny sygnał dla wszystkich autorytarnych przywódców, że jeśli użyją brutalnej siły militarnej i złamią prawo międzynarodowe, to osiągną swoje cele" – podkreślił sekretarz generalny NATO.

