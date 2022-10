Wojna na Ukrainie. Blinken: Nasz cel jest prosty

Antony Blinken udzielił wywiadu dla stacji ABC News, w którym mówił o wojnie na Ukrainie. Sekretarz stanu USA przedstawił cel działań amerykańskiej administracji. Mówił także o prezydencie Rosji Władimirze Putinie.

Putin nie chce negocjacji

Zdaniem Blinkena, prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin nie jest zainteresowany dyplomatycznym rozwiązaniem wojny na Ukrainie.

– Nasz cel jest prosty – wesprzeć Ukraińców, aby ich kraj zachował niezależność, a docelowo uzyskał możliwie najsilniejszą pozycję w negocjacjach, gdyby doszło do ich rozpoczęcia – powiedział Blinken w rozmowie z dziennikarzem amerykańskiej stacji.

Sekretarz stanu USA skomentował decyzję ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o odmowie jakichkolwiek negocjacji z Putinem. Blinken podkreślił, że ukraiński przywódca wciąż dąży do dyplomacji, ale nie z tym prezydentem Federacji Rosyjskiej.

– Zełenski dał jasno do zrozumienia, że w pewnym momencie dyplomacja musi się zakończyć. Ale to, co do tej pory widzimy, to brak zainteresowania Putina sensowną dyplomacją – wyjaśnił sekretarz stanu. Według niego, rosyjski prezydent ucieka się do irracjonalnych decyzji i działań.

– Trudno wyobrazić sobie siebie w czyimś umyśle. Myślę, że jest racjonalny, ale decyzje, które podejmuje, a raczej jego cele, nie są racjonalne – podsumował Blinken.

Negocjacje

Ukraina odmówiła prowadzenia rozmów dyplomatycznych z agresorem dopóki prezydentem Rosji będzie Władimir Putin. Decyzja ta została przyjęta na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a 4 października prezydent Wołodymyr Zełenski wprowadził ją w życie.

Zełenski przekazał niedawno, że Rosja zniszczyła już 30 proc. elektrowni w kraju. Po takiej zbrodni wojennej „nie ma już miejsca” na możliwość negocjacji z reżimem Putina, argumentował ukraiński przywódca.

Były deputowany Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Dmytro Gudkow powiedział, że nie jest już możliwe zakończenie wojny Rosji z Ukrainą przy stole negocjacyjnym.

