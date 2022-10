Bortniczuk: Z Tuskiem wyraźnie stało się coś złego

W środę Prokuratura Krajowa opublikowała część zeznań Marcina W., przesłuchiwanego w śledztwie dotyczącym afery taśmowej. Współpracownik Marka Falenty zeznał, że wręczył Michałowi Tuskowi, synowi byłego premiera Donalda Tuska, reklamówkę z 600 tys. euro łapówki dla polityków i działaczy Platformy Obywatelskiej.

W czwartek do ujawnienia protokołów odniósł się Donald Tusk. – Nawet jeśli to, co robi Ziobro, może wydawać się groteskowe, to sprawa jest bardzo poważna. Minister używa wymiaru sprawiedliwości, by atakować rodzinę lidera opozycji – stwierdził szef PO, dodając, że są to "klasyczne rosyjskie metody".

Bortniczuk mocno o Tusku

Tymczasem do słów Tuska o "rosyjskich metodach" odniósł się Kamil Bortniczuk. Minister sportu i turystyki wskazał na fakt, który podnosiło również wielu komentatorów, a mianowicie wybiórczą ocenę zeznań Marcina W.

– To ciekawe, że Donaldowi Tuskowi jakieś firmy przecieków ze śledztwa nie przeszkadzają wtedy, kiedy są pozornie niekorzystne dla PiS – stwierdził Kamil Bortniczuk w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

– Z ochotą wykorzystuje je wówczas do tego, żeby PiS, rząd czy osoby związane z rządem, których tego typu informacje dotyczą, atakować – dodał polityk i przypomniał, że sam kilka miesięcy temu był przedmiotem ataków jednej z redakcji.

Szef resortu sportu i turystyki stwierdził, że upublicznienie zeznań W. może być dobrą okazją dla Donalda Tuska, "żeby wyciągnął wnioski na temat swojej postawy w polityce w ostatnich miesiącach". W ocenie Bortniczuka z byłym premierem "wyraźnie stało się coś złego". Na czym miałaby polegać na negatywna zmiana?

– Z poważnego polityka, który jako premier opuszczał Polskę kilka lat temu, dzisiaj proponuje nam taki hejtersko-insynuacyjny styl uprawiania polityki, a taki czasami odbija się rykoszetem i uderza w samego autora tego typu hejterskich zachowań czy insynuacji – wyjaśnił Bortniczuk.

Czytaj też:

Bortniczuk: W grę wchodzi coś więcej niż sportCzytaj też:

Bortniczuk bronił "lex Kaczyński". Głosował ze studia TVP