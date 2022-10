Kiedy wierzący staną się w Europie wrogami ludu?

Część komentatorów wyraziła zdziwienie tym wyrokiem ETPCz sprzed kilku dni, niestety niesłusznie, ponieważ jest on konsekwentnie nowoczesny. To, że w poprzednich dekadach wyroki w podobnych sprawach brzmiały inaczej i uznawano, że ludzie mają prawo do ochrony miejsc związanych z wiarą religijną, trzeba uznać za pozostałość znikającej cywilizacji chrześcijańskiej. Dziś chrześcijański klucz interpretacyjny praw człowieka przestał być obecny prawie całkowicie i oglądamy tego konsekwencje – laicka Francja dostaje po uszach za religianctwo.

Sprawa dotyczy Eloïse Bouton, która w roku 2013 w kościele św. Magdaleny w Paryżu – jak pisały w internecie jej feministyczne koleżanki – "abortowała Jezusa". Zasadniczo była to akcja typowa dla grupy "Femen", polegająca na ekshibicjonizmie i eksponowaniu lewicowych haseł. Ponieważ proboszcz parafii zareagował i złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publicznego ekshibicjonizmu seksualnego Bouton