Tak Rosja wykorzysta Białoruś? Felsztyński ostrzega Ukrainę przed atakiem jądrowym

– Ukraina musi dojść do porozumienia ze swoimi sojusznikami, aby uzyskać pozwolenie na uderzenie na terytorium Białorusi i Rosji – powiedział Felsztyński, cytowany w piątek przez agencję UNIAN.

Ten pochodzący z Rosji, ale mieszkający w Stanach Zjednoczonych historyk to specjalista od historii radzieckich i rosyjskich służb specjalnych, współautor wraz z zamordowanym na polecenie Kremla byłym oficerem FSB Aleksandrem Litwinienką książki "Wysadzić Rosję", w której dowodzą, że rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła zamachy bombowe na budynki mieszkalne w Rosji w 1999 r.

Felsztyński: Najsłabszym ogniwem jest Białoruś

Według niego Władimir Putin podejmie kolejną próbę zajęcia Kijowa, ale to mu się nie uda. – Ukraińska armia w ciągu tych 8 miesięcy jeszcze się wzmocniła. Problem polega na tym, że Putin podejmuje ostatnią próbę wygrania wojny bronią konwencjonalną. Stracił pierwszy rzut swojej armii, ale będzie w stanie zmobilizować pewną liczbę ludzi – stwierdził Felsztyński.

Podkreślił, że w dyskusji o możliwym użyciu broni jądrowej przeciwko Ukrainie "najsłabszym ogniwem jest Białoruś". – Musimy rozpocząć ofensywne działania przeciwko Białorusi. My w wolnym świecie mamy wszelkie powody, by obalić dyktatora Łukaszenkę. Rosja może przeprowadzić atak nuklearny na Ukrainę z terytorium Białorusi – ocenił historyk.

Rosja użyje broni jądrowej na Ukrainie?

Rosyjski prezydent Władimir Putin, który we wrześniu ogłosił częściową mobilizację wojskową, powiedział, że jego kraj użyje każdej broni do obrony swojego terytorium. – To nie jest blef – dodał.

Rosja w swojej doktrynie zakłada, że może użyć broni jądrowej w odpowiedzi nie tylko na atak nuklearny lub z użyciem innej broni masowego rażenia, lecz także na atak z wykorzystaniem broni konwencjonalnej, który zagraża istnieniu państwa lub kraju sojuszniczego.

Według ekspertów Rosja ma około 2 tys. ładunków z taktyczną bronią jądrową, która może zostać dostarczona drogą powietrzną, morską lub lądową i użyta na polu bitwy.

