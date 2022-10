Polska bez pieniędzy z UE? Polacy mają już winnego tej sytuacji

"Rzeczpospolita" postanowiła zapytać Polaków, o to, kto powinien ponosić odpowiedzialność za ewentualną utratę przez Polskę unijnych pieniędzy. To pokłosie artykułu, jaki na początku tego tygodnia ukazał się w tym dzienniku. Redakcja twierdzi w nim, że Polska może stracić nie tylko środki z unijnego Funduszu Odbudowy, ale także z Fundusz Spójności oraz programów regionalnych.

Wynik sondażu

Co w przypadku, gdyby Polska faktycznie straciła wszystkie środki z UE? I kogo należałoby za to winić? Polacy nie mają wątpliwości, że odpowiedzialny za to byłby rząd Zjednoczonej Prawicy. Taką odpowiedź wskazało 60,5 proc. respondentów biorących udział w badaniu. Tylko 9,5 proc. ankietowanych jako winnego wskazało Komisję Europejską.

8,6 proc. badanych za taką sytuację obwiniłby polską opozycję, a 6,1 proc. - Niemcy. 15,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Polska bez środków z UE?

Rząd szybko zdementował doniesienia "Rzeczpospolitej". Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podczas jednego wywiadów uspokajał, że na razie nie zapadła żadna decyzja na szczytach UE ws. całkowitej blokady pieniędzy dla naszego kraju.

– Od tego trzeba zacząć. Mam wrażenie, że sami sobie w Polsce lubimy kreować problemy, których nie ma. Oczywiście jest bardzo wielu polityków w UE, którzy chcieliby Polsce szkodzić. Jest też niestety wielu takich polityków w Polsce. Ale w tej sprawie, wyłącznym źródłem jest jedna, wyrwana z kontekstu wypowiedź unijnego urzędnika, i to nie najwyższego szczebla – wskazał wiceszef MSZ.

Z kolei w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że Komisja Europejska wypłaciła pierwszą zaliczkę w wysokości 5,5 mln euro na Program Pomoc Techniczna.

"Pierwsza zaliczka - w wysokości 5,5 mln euro - trafiła do Polski 11 października 2022 r. na realizację programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Kolejnych zaliczek na przyjęte ostatnio trzy kolejne programy spodziewamy się w najbliższym czasie" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

