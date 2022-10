Morawiecki: Po raz kolejny chcę zdemaskować kłamstwo powtarzane przez Tuska

W sobotę w porcie w Gdańsku szef rządu uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Węglowego. Tematem spotkania były kolejne kroki w dystrybucji węgla znajdującego się w portach.

Morawiecki: Jakość węgla sprawdzana jest trzykrotnie

– Przywóz węgla z całego świata, a przede wszystkim z kilku kierunków, odbywa się na zasadzie zamówień certyfikowanej jakości węgla. Jakość tego węgla jest sprawdzana trzykrotnie – mówił Morawiecki podczas konferencji prasowej.

– W tym momencie chciałem więc po raz kolejny zdemaskować powtarzane kłamstwo pana Tuska. On mówił coś o sprowadzanej glinie. Mówił coś o kamieniach pomalowanych na czarno – dodał.

– Szanowni państwo, przed chwilą odebrałem meldunki importerów. Meldunki, które ponad wszelką wątpliwość potwierdzają, że węgiel ściągany do Polski jest węglem wysokiej jakości. Nie ma odbioru, nie ma zapłaty, jeżeli ten węgiel nie jest zweryfikowany – przekonywał.

Premier: Tusk opowiada bajki

– Zobaczmy, jakie bajki opowiada pan Tusk. Albo ten happening: łopata, węgiel, palnik gazowy. Chciałbym zalecić organizatorom tego happeningu korepetycje z fizyki i z chemii. Albo przynajmniej żeby się dobrze poinformowali, jaka jest instrukcja obsługi pieca – powiedział.

Zdaniem Morawieckiego, "dramatyczna i trudna sytuacja, z jaką się mierzymy, tworzy bardzo dobre podłoże do fake newsów, do szerzenia kłamstw, półprawd".

Kancelaria Premiera poinformowała w sobotę, że polskie spółki zakontraktowały już około 90 proc. węgla planowanego do zakontraktowania do grudnia 2022 r. "Z portów wyjeżdża około 170 składów tygodniowo, rozwożąc węgiel po całym kraju. Wraz z transportem kołowym oznacza to niemal 0,5 mln ton tygodniowo dystrybuowanych w głąb kraju" – zapewnia KPRM.

