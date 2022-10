Dlaczego Polska ma kłopot z węglem? Kaczyński wskazał winnych

W sobotę podczas spotkania w Jedliczu na Podkarpaciu Kaczyński mówił, że poprzedni rząd doprowadził do tego, że "polskie kopalnie jako całość były w stanie wielkiego zagrożenia, kiedy myśmy przejmowali władzę".

– I co myśmy zrobili? Zgodziliśmy się na ten upadek? Nie. Myśmy zebrali z budżetu, ale także od przemysłu energetyczne, czyli także od kopalni, łącznie ok. 20 mld zł, żeby te kopanie ratować – podkreślił.

– Minister (Krzysztof - red.) Tchórzewski, wtedy minister energii, podjął się właśnie tego zadania, żeby uratować te kopalnie. Nie udało się uratować wszystkich, bo niektóre z nich, z punktu widzenia ekonomicznego, mogły przynosić wyłącznie bardzo ciężkie straty. Były wtedy takie ceny węgla, jakie były – tłumaczył.

Kaczyński przypomina słowa Bieńkowskiej

– Ale generalnie rzecz biorąc podtrzymaliśmy produkcję węgla w Polsce. My, a nie oni. Oni, jeszcze raz powtarzam, gdzie to mieli. I to są słowa nie kogoś od nas, nie kogoś ze związków górniczych, tylko pani wicepremier, a później pani komisarz z Unii Europejskiej, pani (Elżbiety - red.) Bieńkowskiej – mówił Kaczyński.

– Więc kto jest winien temu, że w Polsce mamy kłopot z węglem? W ogóle, tak generalnie? Oni. No ale jeszcze był ten import z Rosji, który był wynikiem właśnie tych działań Unii Europejskiej, które oni podjęli, już tutaj się kompletnie węglem nie interesując – powiedział.

Węgiel po 2 tys. zł będzie do kupienia w gminie. Sejm uchwalił ustawę

W czwartek Sejm przyjął ustawę, która zakłada dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców przez samorządy.

Na mocy tych przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) po 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Różnica 500 zł (za tonę) to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

Czytaj też:

Minister Moskwa: Nie zniesiemy embarga na węgiel z Rosji