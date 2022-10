Postprawda i rzeczywistość

Z innej perspektywy II Jak słusznie zauważył niedawno ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, liberalna moralność prowadzi do osłabienia determinacji w obronie wartości, jednak bezpieczeństwo państwa liberalnego zależy od żołnierzy, których sposób myślenia musi być daleki od liberalnej moralności(ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, „Pieniądz jest osią Unii Europejskiej – to on stanowi o jej sile i kruchości”, „Wszystko Co Najważniejsze” nr 45).

Jest to tym bardziej oczywiste, jeśli zauważymy, jak głęboko zakorzeniona jest w dzisiejszej polityce kategoria „postprawdy”, czyli sytuacji, w której kategoria prawdy została uznana za coś nieistotnego, bezwartościowego i pozbawionego znaczenia w komunikacji między ludźmi. Idealnym wręcz przykładem sytuacji, w której najistotniejsze problemy współczesnego świata są zagadywane w sposób, w którym trudno odróżnić pustosłowie od kłamstw lub półprawd wypowiadanych w tonie proroka i dobroczyńcy przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza podczas jego niedawnego wystąpienia na uniwersytecie praskim. Słowa powinny coś znaczyć i nieść ze sobą jakieś konsekwencje.