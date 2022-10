Wicepremier: Pomnik Czynu Powstańczego będzie zmodernizowany

Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Tułowicach (woj. opolskie). 30 kadetów otrzymało z rąk wicepremiera Mariusza Błaszczaka akty pasowania. Na wydarzeniu obecny był także wiceszef MON Marcin Ociepa – poinformował resort w komunikacie udostępnionym na oficjalnej rządowej stronie internetowej gov.pl.

Oddziały Przygotowania Wojskowego

W całej Polsce w ponad 750 klasach wojskowych w 265 szkołach uczy się niemal 20 tys. uczniów. Jednym z głównych programów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej zainteresowanej służbą wojskową stał się ministerialny projekt Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

– Gratuluję wszystkim kadetom, którzy złożyli ślubowanie. Gratuluję też rodzicom, że wychowali swoje dzieci w poczuciu służby ojczyźnie i w duchu patriotyzmu – powiedział podczas swojego wystąpienia Mariusz Błaszczak. – Bezpieczeństwo jest warunkiem kluczowym dla rozwoju Polski. Żeby Polska była bezpieczna, Wojsko Polskie musi być silne. Żeby Wojsko Polskie było silne, musi być liczne i dobrze uzbrojone. Chodzi o to, żeby odstraszyć agresora. Chodzi o to, żeby agresor nie przekroczył granic Rzeczypospolitej, żeby Polski nie zaatakował – oznajmił wicepremier.

Pomnik Czynu Powstańczego

W trakcie wystąpienia minister obrony narodowej odniósł się też do historii miejsca, w którym kadeci składali w niedzielę swoje ślubowanie. To Góra św. Anny. Polityk przypomniał, że właśnie w tym miejscu ponad 100 lat temu powstańcy śląscy toczyli bitwę o przynależność ziem do Polski.

Jak zapowiedział Błaszczak, "Pomnik Czynu Powstańczego będzie zmodernizowany, poddany rewitalizacji". – Całe to miejsce zostało powierzone w opiece Wojsku Polskiemu, szczególnie 10. Brygadzie Logistycznej z Opola. (...) Dbając o to miejsce, żeby było ono godnie utrzymane, oddajemy także pamięć powstańcom śląskim – stwierdził.

