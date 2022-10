"Świat powinien teraz zareagować maksymalnie ostro". Zełenski odpowiada Szojgu

Minister obrony Rosji powiedział w rozmowie ze swoim francuskim odpowiednikiem – Sebastienem Lecornu – że jest "zaniepokojony możliwymi prowokacjami Ukrainy z użyciem »brudnej bomby«, której celem jest rozsianie materiału radioaktywnego i skażenie terenu przy wykorzystaniu wybuchu klasycznego materiału wybuchowego".

Także rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti, powołując się na anonimowe źródła, podała, że "władze w Kijowie przygotowują się do użycia na terytorium ukraińskim broni masowego rażenia o niskiej wydajności, aby oskarżyć o to Rosję".

Zełenski odpowiada Szojgu

W niedzielę do tej wypowiedzi odniósł się prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oznajmił, że mamy do czynienia z kłamstwem. Podkreślił, że broni jądrowej może użyć strona rosyjska, a konkretnie decyzję taką może podjąć zwierzchnik ministra Szojgu.

– Tam, gdzie przychodzi Rosja, pozostawia za sobą masowe groby, katownie, zniszczone miasta, zaminowane ziemie, zniszczoną infrastrukturę i klęski żywiołowe. Tak więc, gdy dziś rosyjski minister urządza maraton telefoniczny i dzwoni do zagranicznych ministrów, opowiadając o tzw. brudnej bombie jądrowej, to wszyscy dobrze rozumieją, kto w tej wojnie jest źródłem wszystkich brudów, jakie tylko można sobie wyobrazić – powiedział polityk z Ukrainy.

– To Rosja szantażuje katastrofą promieniotwórczą w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. To trajektoria rosyjskich rakiet przebiega nad ukraińskimi obiektami atomowymi – powiedział Zełenski, dodając, że to Rosja używa amunicji fosforowej, min przeciwpiechotnych i dokonuje ataków na infrastrukturę cywilną.

–Jeśli Rosja dzwoni i mówi, jakoby Ukraina coś przygotowywała, to oznacza to, że sama Rosja już to przygotowała. Uważam, że świat powinien teraz zareagować maksymalnie ostro – ocenił.

Układ o broni jądrowej

Przypomnijmy, że NPT (ang. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) to Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej – umowa międzynarodowa zabraniająca państwom posiadającym technologię budowy broni jądrowej sprzedaży jej do krajów, które tej technologii nie posiadają i jednocześnie zobowiązanie państw, które jej nie posiadają do zaprzestania prób jej rozwoju. Układ został przedłożony do ratyfikacji 1 lipca 1968 roku. Do końca 2003 roku ratyfikowało go 189 państw (więcej niż jakikolwiek inny traktat).

Zdaniem części ekspertów, traktat stanowił ważny krok w budowaniu zaufania między Wschodem a Zachodem po II wojny światowej i, co za tym idzie, przyczynił się do stabilizacji sytuacji strategiczno-wojskowej w skali globalnej. Układ ogranicza dostęp do broni jądrowej, zmniejszając możliwość wybuchu dużego konfliktu z jej użyciem.

Czytaj też:

"Równie absurdalne, co niebezpieczne". Kułeba odpowiada SzojguCzytaj też:

Kolejny atak rakietowy na ukraińskie miasta