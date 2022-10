"Fakt" przyjrzał się projektowi budżetu KPRM na 2023 rok. Wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2023 r. mają wynieść 1,5 mld zł. To rekordowa kwota – informuje dziennik.

Nowe etaty i podwyżki w KPRM

"Fakt" wskazuje że jest to przede wszystkim efekt wyższej dotacji dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Dodaje jednocześnie, że kancelaria premiera ma w przyszłym roku powiększyć się o dodatkowe 24 etaty. Projekt budżetu zakłada, zdaniem dziennika, że w KPRM przybędzie ministrów i wiceministrów.

Portal "Money" przypomina, że kadry kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego rosną od kilku lat. W 2020 r. w KPRM było 689 etatów, w 2021 r. - 725, 2022 r. - 819, a w 2023 r. ma być 843.

Kolejne, dodatkowe 7,2 mln zł mają zostać przeznaczone na podwyżki w KPRM. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wzrost płac zaplanowano w całym sektorze budżetowym. Podwyżka oznacza w praktyce, że średnie wynagrodzenie w kancelarii premiera ma przekroczyć 10,5 tys. zł miesięcznie.

Oficjalna inflacja – 17,2 proc

Według ostatecznego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja konsumencka we wrześniu wyniosła 17,2 proc. rok do roku. Jest to zgodne z danymi z tzw. szybkiego szacunku, które pojawiły się 30 września.

W stosunku do wcześniejszego miesiąca inflacja konsumencka wzrosła o 1,1 pkt proc. Najszybciej drożały energia (44,3 proc.) i żywność (19,3 proc.).

W stosunku do cen sprzed roku (wrzesień 2022) najwięcej podrożały: opał (172,2 proc.), gaz (35,6 proc.), olej napędowy (33,1 proc.), ryż (26,3 proc.), mąka (47,7 proc.), pieczywo (30,5 proc.) i makarony (18,6 proc.)

Czytaj też:

Jak kolejne rządy "ukrywają" wydatki? Kolosalne kwoty poza budżetemCzytaj też:

Trzeba pomóc Polakom i zadbać o polskich dostawców energii