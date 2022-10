Szczerski: Dyskusja o roli Rosji w polityce międzynarodowej nie jest rozstrzygnięta

W poniedziałek na antenie Programu 1. Polskiego Radia ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) skomentował przebieg wojny na terytorium Ukrainy, która trwa już 243 dni. Według niego, "strategia działań na Ukrainie zależy od wyborów do Kongresu USA". Polityk zauważył także, że wojna "zmienia charakter".

W odczuciu Szczerskiego, "wojna w tej formie nie może dłużej trwać, ale nie chcemy pokoju za cenę terytorialnej integralności Ukrainy". – Jeżeli zgodzimy się na bezkarność Rosji, to zachęcimy innych do podobnej agresji. Federacja Rosyjska powinna być na stałe pozbawiona roli mocarstwa. Trzeba też wyciągnąć z tej wojny długofalowe konsekwencje. Ale to zależy od Stanów Zjednoczonych i wyborów do Kongresu – mówił.

Dyskusja o roli Rosji

– Dyskusja o roli Rosji w polityce międzynarodowej nie jest rozstrzygnięta. Głosy w tej sprawie są podzielone – stwierdził stały przedstawiciel Polski przy ONZ.

Krzysztof Szczerski ocenił również działania Organizacji Narodów Zjednoczonych w kontekście rosyjskiej inwazji militarnej na ukraińskie terytorium państwowe. – Bez udziału ONZ nie udałaby się wymiana jeńców z Azowstalu. Dzięki Organizacji udał się także eksport zboża oraz uspokojenie sytuacji na rynku tego surowca – powiedział.

– Rosja nie ma żadnych granic, narusza konwencje i prawa humanitarne. Federacja Rosyjska zaatakowała energetycznie cały świat. Im szybciej ta wojna się zakończy, tym lepiej – podkreślił Szczerski na antenie radiowej "Jedynki".

ONZ potępiła Kreml

Przypomnijmy, iż w połowie października Zgromadzenie Ogólne ONZ przeważającą liczbą głosów przyjęło rezolucję potępiającą rosyjską próbę aneksji części terytorium Ukrainy.

"Za" rezolucją opowiedziały się 143 kraje, zaś przeciwko było tylko pięć, w tym Federacja Rosyjska. Jak się okazało, "przeciw" potępieniu Rosji zagłosowały: Syria, Korea Północna, Białoruś i Nikaragua. Z kolei 35 państw wstrzymało się od głosu, wśród nich były między innymi Indie i Chiny.

