"Tak samo rozumiemy to zagrożenie". Prezydent Macedonii Północnej w Polsce

Wizyta miała charakter komponentu gospodarczego. Politycy wzięli udział między innymi w spotkaniu z inwestorami z obu krajów.

Tematami rozmów prezydentów Polski i Macedonii Północnej były między innymi współpraca w ramach NATO oraz sytuacja międzynarodowa w kontekście wojny na Ukrainie i próby destabilizacji sytuacji na Bałkanach.

Polska jednoznacznie opowiada się za członkostwem Macedonii Północnej w Unii Europejskiej, co podkreślił szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, cytowany przez stronę internetową Prezydent.pl. – Andrzej Duda odegrał istotną rolę w rozmowach bułgarsko-macedońskich, które otworzyły drogę do rozpoczęcia przez Skopje negocjacji członkowskich. W tej sprawie odbywał w kluczowym momencie konsultacje z prezydentami obu krajów, pomagając w wypracowaniu kompromisu – mówił.

Duda: Tak samo rozumiemy zagrożenie

Po rozmowie ze Stewo Pendarowskim, Andrzej Duda wystąpił na konferencji prasowej w warszawskim Belwederze. – Głównym tematem naszego spotkania była, oczywiście, tocząca się wojna na Ukrainie i rosyjska agresja. Postawa obu naszych krajów jest absolutnie jednolita. Podziękowałem panu prezydentowi za to, że Macedonia Północna i władze macedońskie od samego początku w zdecydowany sposób są po stronie Ukrainy, wspierają Ukraińców. To nie jest tylko wsparcie polityczne, to nie jest tylko wsparcie werbalne, ale to także realna pomoc, również i militarna – powiedziała głowa państwa polskiego.

– Tak samo rozumiemy to zagrożenie, które ze strony rosyjskiej istnieje; to niebezpieczeństwo, które Rosja dzisiaj stwarza dla całej naszej części Europy – stwierdził przywódca Polski.

– Rozmawialiśmy też o potencjalnej możliwości przesyłania gazu z Polski do Macedonii Północnej. To będzie przedmiot dalszych konsultacji delegacji macedońskiej z naszym rządem – oznajmił Duda, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Czytaj też:

Polski minister udaje się z wizytą do Jordanii. Weźmie udział w konferencji OBWECzytaj też:

"Że co?! ". Kolejna wpadka Sikorskiego, tym razem zaatakował prezydenta Dudę