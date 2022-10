Hennig-Kloska: PiS prowadzi państwo na zeszyt

W poniedziałek w Warszawie politycy Polski 2050, na czele z liderem Szymonem Hołownią, zorganizowali briefing prasowy, na którym skrytykowali politykę finansową rządu Zjednoczonej Prawicy.

Hołownia odniósł się do odwołania przez Bank Gospodarstwa Krajowego emisji kolejnej serii obligacji Skarbu Państwa. Okazało się bowiem, że nie było chętnych na papiery wartościowe emitowane przez państwo polskie.

– Świat za tyle już nie chce nam pożyczać. Rok temu pożyczaliśmy na 3 proc. Teraz idziemy w stronę 9 proc. i jesteśmy w towarzystwie Turcji, która płaci 10,7 proc. i Rosji, która płaci 9,8 proc. – powiedział lider Polski 2050.

– W przyszłym roku my Polacy, wszyscy zapłacimy za obsługę długu prawdopodobnie aż 66 miliardów złotych. To oznacza, że każdy z nas obywateli Rzeczypospolitej, za nieudolność rządzących zapłaci z własnej kieszeni, bo rząd nie ma innej kieszenie, 1700 złotych – dodał Szymon Hołownia.

Osobliwe słowa poseł

Obecna na briefingu poseł Paulina Hennig-Kloska krytykując rząd użyła osobliwego stwierdzenia. Jej zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość prowadzi państwo na "zmiętolony zeszyt". O co chodziło polityk w tak barwnym określeniu? Hennig-Kloska wytłumaczyła, że PiS doprowadziło do tego, że coraz "większa liczba wydatków, które są dokonywane poza budżetem państwa, a więc również poza kontrolą parlamentu, poza kontrolą sejmowej komisji finansów publicznych".

– To właśnie ten standard, obniżanie transparentności pieniędzy w Polsce, tworzenie podwójnej rzeczywistości przez rząd doprowadzi dziś do tego, że inwestorzy na całym świecie tracą do tego rządu zaufanie. Bo przecież rynki międzynarodowe, inwestorzy działający na tych rynkach to nie tylko czysta matematyka, choć ona też ma ogromne znaczenie, ale to także, a może przede wszystkim zaufanie do tego, komu pożycza się pieniądze – powiedziała polityk Polski 2050.

