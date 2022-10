"Odrażający przykład apostazji". Katolicki hierarcha mocno o Bidenie

Przemawiając podczas sympozjum eucharystycznego w diecezji Arlington 22 października, cieszący się wielkim autorytetem 78-letni emerytowany arcybiskup Filadelfii oskarżył również drugiego w dziejach USA prezydenta-katolika o „apostazję w kwestii aborcji”.

Abp Chaput mówił o amerykańskich katolikach i trwającej 200-lat walce o wpasowanie się w główny nurt amerykańskiej kultury. – To się nam udało. Ale w tym procesie ulegliśmy przetrawieniu, zostaliśmy przytłoczeni przez kulturę, a nie staliśmy się owocnym zaczynem, by jaśnieć świadectwem wiary katolickiej – powiedział hierarcha.

Apostazja Bidena

Jego zdaniem najbardziej odrażającym tego przykładem jest apostazja Bidena w kwestii aborcji.

– Nie jest on sam. Ale w zdrowym świecie, jego wyjątkowe publiczne przywództwo sprawiłoby - lub powinno sprawić - że publiczne konsekwencje byłyby nieuniknione… Kiedy dobrowolnie zrywasz komunię z Kościołem Jezusa Chrystusa i jego nauczaniem, nie możesz udawać, że jesteś w komunii, gdy jest to wygodne… Jest to forma kłamstwa. Pan Biden nie jest w komunii z wiarą katolicką i każdy ksiądz, który udziela komunii prezydentowi USA uczestniczy w jego hipokryzji – stwierdził emerytowany arcybiskup Filadelfii.

Odniósł się on pośrednio do zapowiedzi złożonej przez Bidena 18 października, że podpisze radykalną ustawę aborcyjną, która zabraniałaby wszelkich ograniczeń tego procederu.

Letnia wiara Amerykanów

Abp Chaput zauważył, że wielu katolików, „nawet wielu, którzy regularnie uczestniczą w niedzielnej Mszy Świętej, nie wierzy już w prawdziwą Ofiarę lub prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii".

– Zapomnieliśmy, kim jesteśmy jako lud wierzący. Jest to zarówno przyczyną, jak i symptomem dzisiejszego letniego ducha katolickiego, w kulturze naszego narodu i w samym Kościele. Ale to może się zmienić i musi się zmienić, zaczynając od każdego z nas tutaj – powiedział.

