Balcerowicz krytykuje PO. "Nie odnosi się do wielkiego problemu Polski"

– Żaden rząd nie spłaca zaciąganych długów. Niech ludzie zrozumieją, że czasy bonanzy kończą się, tak jak za (Edwarda - red.) Gierka skończyły się po pięciu, sześciu latach, i przychodzi czas zapłaty – mówił Balcerowicz w TVN24.

– PiS zadłużał Polskę, korzystając z bardzo dobrej koniunktury, jednocześnie upolityczniał gospodarkę, nacjonalizując firmy, wprowadzał dodatkowe wydatki, żeby kupować głosy i to się kończy. W tej chwili ten rok, ale i jeszcze bardziej niestety przyszły rok, będzie czasem zapłaty – dodał.

Pytany o premiera Mateusza Morawieckiego Balcerowicz odpowiedział, że "nie od dzisiaj ocenia (jego - red.) wiarygodność nie jako zerową, tylko jako ujemną, bo on notorycznie kłamie". - On notorycznie kłamie, a pomyli się, jak nie skłamie – stwierdził.

Balcerowicz: Opozycja popełnia błąd

Dopytywany, czy po stronie opozycji widzi "jakieś rozsądne propozycje, działania, argumenty" Balcerowicz ocenił, że "jest różnie".

– Mam wrażenie, że największa partia opozycyjna stara się jak gdyby nie odnosić się do narastającego wielkiego problemu fiskalnego Polski. Uważam, że to błąd nie tylko merytoryczny, ale także polityczny, bo przecież nie wszyscy wyborcy wierzą w PiS. To jest 30 proc. – powiedział.

Kto wygrałby wybory? Dwa sondaże

Z najnowszego badania Kantar Public wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 31 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 28 proc. poparcia. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni (10 proc.).

Z kolei w sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" PiS utrzymuje pozycję lidera – ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego ma 33 proc. Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej (26,7 proc.), a trzecie Polsce 2050 (9,6 proc.).

Wybory parlamentarne odbędą się jesienią przyszłego roku.

