Polska 2050 prowadzi rozmowy z politykami PiS? "Docierają do nas posłowie"

Wiceprzewodniczący Polski 2050 był pytany w Radiu Plus o plany powołania rządu technicznego. – To jeszcze nie jest wniosek o wotum nieufności. Sprawdzamy rynek, sprawdzamy determinacje i poziom poparcia ze strony innych partii opozycji demokratycznej. To jeszcze nie jest taki poziom, przy którym możemy powiedzieć, że jutro składamy wniosek. Zachęcamy koleżanki i kolegów z opozycji żeby pójść mocniej do przodu – stwierdził Kobosko.

Polityk przyznał, że prowadzone są nawet rozmowy z politykami Zjednoczonej Prawicy. – Docierają do nas indywidualnie parlamentarzyści PiS. Takie rozmowy toczą się z kilkunastoma posłami, którzy zdają sobie sprawę, że ta władza się kończy i że nie należy przykładać ręki dalej do tego, do czego przykładali ręki. Wśród posłów Zjednoczonej Prawicy narasta świadomość, że to koniec, że to ostatnie miesiące. Dzisiaj nie zapraszamy tych posłów do naszego klubu, ale zachęcamy do współdziałania przy zakończeniu tych nieszczęsnych rządów – podkreślał Kobosko.

Kobosko: Za rok PiS żegna się z władzą

Polityk nie ma wątpliwości, że PiS przegra wybory w 2023 roku. Stąd też jego zdaniem rządzący próbują przeforsować głośny projekt ustawy, który zakłada, że odwołania na szczytach spółek "o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu" będą mogły odbywać się tylko po uzyskaniu zgody specjalnej Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego. Większość członków takiej rady, na sześcioletnią kadencję, miałby wybierać Sejm.

– Jesteśmy teraz pod koniec ‘22 roku, za rok PiS żegna się z władzą, PiS próbuje w sposób bezczelny, bo tak to trzeba określić, zablokować możliwość dokonywania zmian, czyli najpierw zrobili patologię w spółkach skarbu państwa, wprowadzili pociotków, krewnych itd. do spółek skarbu państwa i zrobili tak, że tam są zmiany co kilka miesięcy w spółkach skarbu państwa, a teraz mówią, że chcą ustabilizować sytuację w spółkach skarbu państwa – mówił Kobosko.

Jego zdaniem obserwujemy próbę "betonowania władzy". Zapewnił, że jego ugrupowanie "powie nie" tym zmianom. – Nie będzie takiej możliwości, żeby PiS na 6 lat zablokował możliwość wyrzucania ze spółek ludzi, którzy są niekompetentni, którzy żyją dzięki nepotyzmowi i którzy w żadnym stopniu nie zajmują się podnoszeniem jakości, podnoszeniem wartości firm, którymi zarządzają – mówił Kobosko w Radiu Plus.

