"Etyczny bandyta". Ostre słowa Kukiza o Tusku

– Nie szukam sensacji. Nie zakładam i nigdy nie zakładałem, że PiS, Jarosław Kaczyński, liderzy tej partii są bezpośrednio wplątani w aferę szpiegowską czy że współpracują z rosyjskimi służbami – przekonywał w ubiegłym tygodniu lider PO, komentując pomysł powołania komisji śledczej ws. afery taśmowej.

– Ale kiedy tylko rozpoczęła się sprawa pana Falenty, uprzedzałem w Sejmie i publicznie, że Kaczyński i PiS dają się wmontować poprzez działania rosyjskich służb specjalnych i polskich rodzimych aferzystów w scenariusz pisany cyrylicą, pisany obcym alfabetem. Dziś już nie mamy co do tego żadnych wątpliwości – tłumaczył polityk na konferencji prasowej, odnosząc się nowych doniesień tygodnika "Newsweek".

Kukiz o Tusku: Etyczny bandyta

O zarzuty i insynuacje pod adresem prezesa Prawa i Sprawiedliwości dziennikarz RMF FM zapytał lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza.

– Trzeba być przede wszystkim etycznym bandytą, żeby zarzucać partii, którą kieruje człowiek, który stracił najbliższą osobę w Smoleńsku i gdzie wiele jest tropów, wskazuje, że przy jakimś tam nawet zaniechaniu Rosji to się zdarzyło, żeby on korzystał z pomocy Rosji przy objęciu władzy – skomentował polityk.

– Trzeba być po prostu etycznym bandytą, żeby to zarzucać Kaczyńskiemu, mówię tutaj o Tusku (...). Trzeba być etycznym bandytą, żeby tego typu teorie głosić, że facet, który stracił najbliższą osobę w Smoleńsku, gdzie istnieje jakiś wątek rosyjski, korzysta z pomocy Rosji przy objęciu władzy – mówił dalej Kukiz.

– A on potem jest zdziwiony, że się jego syna pokazuje z torebką z Biedronki i on mówi, że to jest bandytyzm – dodał lider Kukiz'15.

