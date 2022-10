Wicepremier Ukrainy apeluje, by uchodźcy nie wracali na zimę

Wicepremier Ukrainy i jednocześnie minister ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych zaapelowała do ukraińskich uchodźców, by nie wracali do kraju na zimę.

30 proc. ukraińskich elektrowni uszkodzonych

Powodem tego apelu jest znaczące uszkodzenie energetycznych sieci przesyłowych. Przeprowadzone w ostatnich dniach ataki rakietowe sił rosyjskich i na infrastrukturę krytyczną Ukrainy uszkodziły ponad 400 obiektów w 16 regionach Ukrainy. Są wśród nich dziesiątki ośrodków energetycznych – przekazała agencja Ukrinform.

Minister ds. wspólnot lokalnych i rozwoju terytorialnego Ukrainy Ołeksij Czernyszow poinformował wprawdzie, że 18 regionów Ukrainy jest w pełni przygotowanych do rozpoczęcia sezonu grzewczego, ale wicepremier Wereszczuk mimo to odradza powrót tym, którzy wciąż przebywają za granicą. W jej ocenie ci, którzy mają taką możliwość powinni spędzić najchłodniejsze miesiące poza krajem.

Wereszczuk: Sieci nie przetrwają

– Proszę, żebyście nie wracali, musimy przeżyć zimę – powiedziała minister. – Niestety sieci nie przetrwają, widzicie, co robi Rosja. Jeśli jest okazja zostać, to spędźcie zimę za granicą – powiedziała polityk.

Przypomnijmy w tym kontekście, że z powodu rosyjskich ostrzałów Ukraina ograniczyła zużycie energii elektrycznej w całym kraju. Decyzja taka została podjęta po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji. Dostawy energii będą ograniczone między 7:00 a 23:00. Możliwe są też tymczasowe przerwy w dostawie prądu, jeśli mieszkańcy nie zastosują się do rekomendacji dot. ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Najtrudniejsza zima

W wystąpieniu opublikowanym w poniedziałek wieczorem także prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że nadchodząca zima będzie najtrudniejszą zimą w historii Ukrainy.

Zełenski przypomniał, że 24 października minęło dokładnie osiem miesięcy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. – Co osiągnęliśmy przez ten czas? Broniliśmy niepodległości naszego państwa, a Rosja nie może tego zmienić. (...) Nadejdzie czas, kiedy cała Ukraina będzie wolna – powiedział.

